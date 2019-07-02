В Рязани стало больше мастеров спорта

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-02T14:21:43+03:00

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28 июня опубликован приказ Минспорта России № 95 нг «О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России». Высокое спортивное звание, в частности, присвоено шестерым рязанским атлетам. Это лыжница Арина Былинко из Шилова, парашютистка Елена Машталерова и Анастасия Назаркина (спортклуб «Юпитер», выступающая в дисциплине «Универсальный бой». Из мужской плеяды это кикбоксер Егор Селиванов и самбист Александр Симененко, а также Павел Линев, защищающий честь региона на турнирах по настольному теннису. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Отметим, что Анастасия Назаркина, кроме присвоенного накануне звания, является мастером спорта по рукопашному бою и мастером спорта по восточным единоборствам.

- В октябре в Германии пройдет Кубок мира, едем туда побеждать, - прокомментировал успехи своей подопечной тренер Денис Фалеев. – Настя – человек, который подходит к поставленным задачам творчески, но эмоции у нее не превалируют над холодным расчетом. У нее огромный потенциал, надеюсь, что уже в этом году она станет мастером спорта международного класса.

Напомним, что звание мастера спорта в мае месяце также получил представитель спортклуба «Арта» Виталий Косицын, занимающийся смешанными единоборствами.

ИСТОЧНИК KP.RU