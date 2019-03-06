Рязанка Яна Кузнецова представит регион на чемпионате Европы по грэпплингу
На чемпионате России по грэпплингу, который проходил в Евпатории, рязанская спортсменка Яна Кузнецова заняла второе место в категории 64кг (ги – в кимоно – Ред.).
«Благодаря воле к победе, Яна Кузнецова будет представлять рязанский клуб смешанных единоборств «Арта» на Чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния)», — говорится в сообщении КСЕ.
Готовил борца мастер спорта России международного класса по грэпплингу, мастер спорта по греко-римской борьбе, тренер высшей категории Роман Гавриков.
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Грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Считается европейской модификацией японской борьбы джиу-джитсу.
ИСТОЧНИК KP.RU