2019-03-06T17:19:46+03:00
Спорт

Рязанка Яна Кузнецова представит регион на чемпионате Европы по грэпплингу

Представительница клуба смешанных единоборств «Арта» завоевала путевку в Румынию, заняв второе место на чемпионате России
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Яна Кузнецова с тренером Романом Гавриковым. Фото: КСЕ «Арта».Яна Кузнецова с тренером Романом Гавриковым. Фото: КСЕ «Арта».
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На чемпионате России по грэпплингу, который проходил в Евпатории, рязанская спортсменка Яна Кузнецова заняла второе место в категории 64кг (ги – в кимоно – Ред.).

«Благодаря воле к победе, Яна Кузнецова будет представлять рязанский клуб смешанных единоборств «Арта» на Чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния)», — говорится в сообщении КСЕ.

Готовил борца мастер спорта России международного класса по грэпплингу, мастер спорта по греко-римской борьбе, тренер высшей категории Роман Гавриков.

НАША СПРАВКА

Грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Считается европейской модификацией японской борьбы джиу-джитсу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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