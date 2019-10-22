Рязанский боец получил боевой топор за самые зрелищные победы на турнире по ММА

СЕГОДНЯ 07:56 2019-10-22T07:56:44+03:00

Рязанский боец Марк Фокин получил боевой топор за самые зрелищные победы на турнире по ММА

Марк Фокин занял первое место на турнире по смешанным единоборствам «Молот Воли FIGHT II» [видео]

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В Москве на турнире по ММА «Молот Воли FIGHT II» рязанский боец Марк Фокин, представляющий клуб «Арта», занял первое место. Из трех поединков спортсмен два закончил досрочно, а третий бой, по окончании экстра-раунда — решением судей. За самые зрелищные бои рязанец получил в награду боевой топор.

Моменты зрелищных боев Марка Фокина.Рязанский боец одержал три победы и занял первое место

Еще один спортсмен из Рязани Влад Самохвалов (КСЕ «Арта») так же занял первое место, одержав две досрочные победы - болевым приемом и нокаутом.

Напомним, 6 октября рязанский боец Виктор Клюев на Кубке России по ММА дошел до финала, но уступил в итоге воронежскому спортсмену (смотрим видео самого эффектного боя в исполнении Клюева).

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ИСТОЧНИК KP.RU