Рязанский боец получил боевой топор за самые зрелищные победы на турнире по ММА
В Москве на турнире по ММА «Молот Воли FIGHT II» рязанский боец Марк Фокин, представляющий клуб «Арта», занял первое место. Из трех поединков спортсмен два закончил досрочно, а третий бой, по окончании экстра-раунда — решением судей. За самые зрелищные бои рязанец получил в награду боевой топор.
Моменты зрелищных боев Марка Фокина.Рязанский боец одержал три победы и занял первое место
Еще один спортсмен из Рязани Влад Самохвалов (КСЕ «Арта») так же занял первое место, одержав две досрочные победы - болевым приемом и нокаутом.
Напомним, 6 октября рязанский боец Виктор Клюев на Кубке России по ММА дошел до финала, но уступил в итоге воронежскому спортсмену (смотрим видео самого эффектного боя в исполнении Клюева).
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ИСТОЧНИК KP.RU