2019-09-17T06:53:36+03:00
Спорт

Рязанский боец одержал очередную яркую победу на турнире по ММА

Представитель клуба смешанных единоборств «Арта» Виталий Косицын стал лучшим, единогласным решением судей
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Фото: Blacksmith Fight Championship.Фото: Blacksmith Fight Championship.
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15 сентября на турнире по ММА Blacksmith Fight Championship, который проходил в Анапе Краснодарского края, рязанский боец Виталий Косицын одержал очередную победу. На этот раз его соперником стал Алексей Голубятников из Ростова-на-Дону.

Поединок Виталия Косицына и Алексея Голубятникова.

После тяжелейших двух пятиминутных раундов судьи единогласно отдали победу представителю клуба «Арта». Причем, как отмечают специалисты, если бы последний раунд продлился хотя бы две-три секунды, то соперник рязанского бойца был бы просто задушен.

Напомним, в июле этого года на открытом турнире памяти Алексея Калинина в Тульской области 21-летний уроженец Шацка Виталий Косицын занял первое место, задушив троих соперников. Одного из оппонентов он усыпил (смотрим видео).

Последняя минута боя между Виталием Косицыным и Алексеем Голубятниковым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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