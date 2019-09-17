Рязанский боец одержал очередную яркую победу на турнире по ММА

СЕГОДНЯ 06:44 2019-09-17T06:53:36+03:00

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15 сентября на турнире по ММА Blacksmith Fight Championship, который проходил в Анапе Краснодарского края, рязанский боец Виталий Косицын одержал очередную победу. На этот раз его соперником стал Алексей Голубятников из Ростова-на-Дону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/732457" frameborder="0"></iframe> Поединок Виталия Косицына и Алексея Голубятникова.

После тяжелейших двух пятиминутных раундов судьи единогласно отдали победу представителю клуба «Арта». Причем, как отмечают специалисты, если бы последний раунд продлился хотя бы две-три секунды, то соперник рязанского бойца был бы просто задушен.

Напомним, в июле этого года на открытом турнире памяти Алексея Калинина в Тульской области 21-летний уроженец Шацка Виталий Косицын занял первое место, задушив троих соперников. Одного из оппонентов он усыпил (смотрим видео).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/732458" frameborder="0"></iframe> Последняя минута боя между Виталием Косицыным и Алексеем Голубятниковым.

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ИСТОЧНИК KP.RU