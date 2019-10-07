2019-10-07T11:47:39+03:00
Спорт

Победив в трех боях досрочно, рязанский боец не смог взять Кубок России

В финальном поединке Виктор Клюев раздельным решением судей уступил спортсмену из Воронежа
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Фото: Союз ММА России.Фото: Союз ММА России.
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6 октября в Самаре завершился Кубок России по ММА. Более 150 сильнейших бойцов со всей страны в течение двух дней показывали в октагоне свое мастерство. Рязанскую область представлял на турнире боец Виктор Клюев.

Выступал рязанский спортсмен в категории 120,2 кг, и дошел до финала без серьезных проблем, завершив досрочно все три поединка. Один из боев судье пришлось остановить на 20 секунде, а сопернику Клюева понадобилась помощь медиков, чтобы прийти в себя.

Виктор Клюев отправляет в нокаут своего спореника на Кубке России по ММА.Источник видео: Союз ММА России.

В финальном поединке Виктор Клюев встретился со спортсменом из Воронежа Максимом Котельниковым. После трех раундов судьи раздельным решением отдали победу воронежскому бойцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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