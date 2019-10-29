2019-10-29T07:43:15+03:00
Спорт

Рязанский боец ММА безоговорочно победил на турнире в Курске

Влад Чураев полностью доминировал в поединке. Судьи единогласным решением отдали победу ему [видео]
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Фото: Курское Региональное отделение Общероссийской Организации по развитию Смешанных Единоборств "ОСЕ".Фото: Курское Региональное отделение Общероссийской Организации по развитию Смешанных Единоборств "ОСЕ".
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В Курске на фестивале смешанных единоборств «Русь молодая», посвященном ветерану пограничных войск Александру Шикову, рязанский боец ММА Владислав Чураев безоговорочно победил местного спортсмена Максима Гонтара.

Чураев полностью доминировал в поединке, поэтому судьи единогласно отдали ему победу, — говорит тренер и руководитель КСЕ «Арта» Артем Казбанов. — В этот день мой близкий друг открывал в Курске Академию единоборств (КАЕ) со множеством направлений – от бокса до ММА. Это не бизнес, а чисто социальный проект. Должны широко шагнуть. Вот в этом празднике спорта Влад участвовал и принес еще одну победу в свою копилку.

Бой Влада Чураева против Максима Гонтара.Источник видео: КСЕ "Арта"

Напомним, ранее в Москве на турнире по ММА «Молот Воли FIGHT II» рязанский боец Марк Фокин, представляющий клуб «Арта», занял первое место. Из трех поединков спортсмен два закончил досрочно, а третий бой, по окончании экстра-раунда — решением судей. За самые зрелищные бои рязанец получил в награду боевой топор (подробнее с видео).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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