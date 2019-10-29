Рязанский боец ММА безоговорочно победил на турнире в Курске
В Курске на фестивале смешанных единоборств «Русь молодая», посвященном ветерану пограничных войск Александру Шикову, рязанский боец ММА Владислав Чураев безоговорочно победил местного спортсмена Максима Гонтара.
— Чураев полностью доминировал в поединке, поэтому судьи единогласно отдали ему победу, — говорит тренер и руководитель КСЕ «Арта» Артем Казбанов. — В этот день мой близкий друг открывал в Курске Академию единоборств (КАЕ) со множеством направлений – от бокса до ММА. Это не бизнес, а чисто социальный проект. Должны широко шагнуть. Вот в этом празднике спорта Влад участвовал и принес еще одну победу в свою копилку.
Бой Влада Чураева против Максима Гонтара.Источник видео: КСЕ "Арта"
Напомним, ранее в Москве на турнире по ММА «Молот Воли FIGHT II» рязанский боец Марк Фокин, представляющий клуб «Арта», занял первое место. Из трех поединков спортсмен два закончил досрочно, а третий бой, по окончании экстра-раунда — решением судей. За самые зрелищные бои рязанец получил в награду боевой топор (подробнее с видео).
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ИСТОЧНИК KP.RU