Рязанские борцы завоевали целую россыпь «золота» в Абу-Даби
Рязанские мастера джиу-джитсу завоевали целую россыпь золотых медалей на главных соревнованиях планеты. В турнире принимали участие юниоры, молодежь и взрослые спортсмены. Об этом нашему изданию рассказал президент областной федерации, заслуженный тренер России Олег Быстров.
- Конкуренция была жесткая, соревновались борцы из 31 страны – у двадцати из них в активе есть золотые медали. Характерно, что в командных соревнованиях «стенку на стенку» рязанцы внесли ощутимый вклад в победу национальной команды России.
В индивидуальном зачете «золото» завоевали:
- вес 63+ - Валерия Фокина (тренер Юрий Фокин);
- вес 94+ - Валентин Самохин (тренер Николай Мальцев);
- вес 85+ - Виталий Горинский (тренер Сергей Борискин);
- вес 94+ - Алексей Пяткин (тренер Владимир Терехин).
Отметим, что на счету Маргариты Якушкиной (вес 70+) «золотой дубль». Тренирует ее Михаил Левин.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанка Татьяна Еремина стала чемпионкой Европы по бодибилдингу
Чемпионат проходил в Испании (ПОДРОБНОСТИ)
Рязанские легкоатлеты завоевали 9 медалей на первенстве России среди инвалидов
В копилке наших спортсменов оказались две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали (ПОДРОБНОСТИ)
ИСТОЧНИК KP.RU