Рязанские борцы завоевали целую россыпь «золота» в Абу-Даби

19 Нояб. 17:29 2019-11-19T17:29:27+03:00

Маргарита Якушкина не просто дважды чемпионка, но и настоящая красавица. Фото: из личного архива.

Здесь состоялись первенство и чемпионат мира по джиу-джитсу

Изменить размер текста: A A

Рязанские мастера джиу-джитсу завоевали целую россыпь золотых медалей на главных соревнованиях планеты. В турнире принимали участие юниоры, молодежь и взрослые спортсмены. Об этом нашему изданию рассказал президент областной федерации, заслуженный тренер России Олег Быстров.

- Конкуренция была жесткая, соревновались борцы из 31 страны – у двадцати из них в активе есть золотые медали. Характерно, что в командных соревнованиях «стенку на стенку» рязанцы внесли ощутимый вклад в победу национальной команды России.

В индивидуальном зачете «золото» завоевали:

- вес 63+ - Валерия Фокина (тренер Юрий Фокин);

- вес 94+ - Валентин Самохин (тренер Николай Мальцев);

- вес 85+ - Виталий Горинский (тренер Сергей Борискин);

- вес 94+ - Алексей Пяткин (тренер Владимир Терехин).

Отметим, что на счету Маргариты Якушкиной (вес 70+) «золотой дубль». Тренирует ее Михаил Левин.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанка Татьяна Еремина стала чемпионкой Европы по бодибилдингу

Чемпионат проходил в Испании (ПОДРОБНОСТИ)

Рязанские легкоатлеты завоевали 9 медалей на первенстве России среди инвалидов

В копилке наших спортсменов оказались две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU