Рязанка Татьяна Еремина стала чемпионкой Европы по бодибилдингу

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-04T11:51:59+03:00

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Вечером в пятницу, 3 мая, федерация бодибилдинга Рязани сообщила, что их воспитанница Татьяна Еремина выиграла титул «Чемпион Европы» в категории «Мастера» (возраст 35-39 лет). Турнир с 2 по 5 мая 2019 года проходит в испанском городе Санта-Сусанна.

Также в активе рязанской спортсменки серебряная медаль в категории «Велнесс» среду участниц ростом выше 163 сантиметров.

- Эти победы стали закономерным итогом последних шести месяцев – месяцев тренировок и подготовки к соревнованиям под руководством президента региональной федерации, чемпионки мира Ольги Богруновой, - отмечают в федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU