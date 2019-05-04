2019-05-04T11:51:59+03:00
Спорт

Рязанка Татьяна Еремина стала чемпионкой Европы по бодибилдингу

Чемпионат проходит в Испании
Роман ДОРОФЕЕВ
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Татьяна Еремина (вторая справа). Фото: федерация бодибилдинга Рязани.Татьяна Еремина (вторая справа). Фото: федерация бодибилдинга Рязани.
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Вечером в пятницу, 3 мая, федерация бодибилдинга Рязани сообщила, что их воспитанница Татьяна Еремина выиграла титул «Чемпион Европы» в категории «Мастера» (возраст 35-39 лет). Турнир с 2 по 5 мая 2019 года проходит в испанском городе Санта-Сусанна.

Также в активе рязанской спортсменки серебряная медаль в категории «Велнесс» среду участниц ростом выше 163 сантиметров.

- Эти победы стали закономерным итогом последних шести месяцев – месяцев тренировок и подготовки к соревнованиям под руководством президента региональной федерации, чемпионки мира Ольги Богруновой, - отмечают в федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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