Власти Рязани ищут перевозчика на маршрут №46
В Рязани открылся конкурс на право перевозок по маршруту №46 («улица Княжье Поле – Олимпийский городок»). Соответствующе извещение опубликовано 15 ноября.
Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до по 12 декабря по адресу: Рязань, улица Введенская, 107, кабинет № 105.
Определят победителя конкурса 24 декабря в 14:00.
Напомним, в конце октября на заседании комитета гордумы по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры начальник управления транспорта Андрей Михно сообщил, что в Рязани появятся маршрутки №46. Чиновники исходили из жалоб жителей на плохое транспортное обслуживание (одна из них даже в формате видеоролика).
ЧЕРЕЗ КАКИЕ ОСТАНОВКИ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ МАРШРУТКА №46
Наименования промежуточных остановочных пунктов:
- улица Княжье Поле, (в прямом направлении - «Телезавод»);
- Больничный комплекс;
- школа (Интернациональная улица);
- аптека, 3-й квартал;
- 2-й квартал;
- Парк имени Гагарина;
- ДК «Приокский»;
- Клуб завода ТКПО;
- улица Бронная;
- улица Пирогова;
- Памятник Братства по оружию;
- Рязанская таможня;
- Университет МВД России;
- автовокзал «Центральный»;
- ТРЦ «Премьер»;
- ТД «Барс»;
- улица Вокзальная;
- пл. Победы;
- гостиница «Первомайская»;
- Дом художника;
- пл. Ленина;
- «Детский мир» (в обратном направлении);
- библиотека имени Горького (в прямом направлении);
- Цирк (в обратном направлении);
- Политехнический институт (в прямом направлении);
- Художественный музей;
- Рязанский госуниверситет;
- пл. Свободы;
- Торговый городок;
- ТЦ «Круиз»;
- улица Кальная, 7;
- улица Кальная;
- Электросеть;
- Кальное;
- Касимовское шоссе;
- улица Советской Армии, (в прямом направлении - магазин «Рязаньвест», улица Зубковой, ДС «Олимпийский»);
- Олимпийский городок, (в обратном направлении - улица Тимакова, кинотеатр «Октябрь», улица Новоселов).
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ИСТОЧНИК KP.RU