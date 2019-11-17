Власти Рязани ищут перевозчика на маршрут №46

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-17T12:44:53+03:00

Маршрутка №46 будет проходить через весь центр Рязани. Фото: Александр ЕФАНОВ

Администрация города объявила открытый конкурс на перевозки от поселка Семчино до дворца спорта «Олимпийский»

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В Рязани открылся конкурс на право перевозок по маршруту №46 («улица Княжье Поле – Олимпийский городок»). Соответствующе извещение опубликовано 15 ноября.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до по 12 декабря по адресу: Рязань, улица Введенская, 107, кабинет № 105.

Определят победителя конкурса 24 декабря в 14:00.

Напомним, в конце октября на заседании комитета гордумы по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры начальник управления транспорта Андрей Михно сообщил, что в Рязани появятся маршрутки №46. Чиновники исходили из жалоб жителей на плохое транспортное обслуживание (одна из них даже в формате видеоролика).

ЧЕРЕЗ КАКИЕ ОСТАНОВКИ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ МАРШРУТКА №46

Наименования промежуточных остановочных пунктов:

- улица Княжье Поле, (в прямом направлении - «Телезавод»);

- Больничный комплекс;

- школа (Интернациональная улица);

- аптека, 3-й квартал;

- 2-й квартал;

- Парк имени Гагарина;

- ДК «Приокский»;

- Клуб завода ТКПО;

- улица Бронная;

- улица Пирогова;

- Памятник Братства по оружию;

- Рязанская таможня;

- Университет МВД России;

- автовокзал «Центральный»;

- ТРЦ «Премьер»;

- ТД «Барс»;

- улица Вокзальная;

- пл. Победы;

- гостиница «Первомайская»;

- Дом художника;

- пл. Ленина;

- «Детский мир» (в обратном направлении);

- библиотека имени Горького (в прямом направлении);

- Цирк (в обратном направлении);

- Политехнический институт (в прямом направлении);

- Художественный музей;

- Рязанский госуниверситет;

- пл. Свободы;

- Торговый городок;

- ТЦ «Круиз»;

- улица Кальная, 7;

- улица Кальная;

- Электросеть;

- Кальное;

- Касимовское шоссе;

- улица Советской Армии, (в прямом направлении - магазин «Рязаньвест», улица Зубковой, ДС «Олимпийский»);

- Олимпийский городок, (в обратном направлении - улица Тимакова, кинотеатр «Октябрь», улица Новоселов).

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ИСТОЧНИК KP.RU