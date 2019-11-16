Жительница Рязани сообщила о вопиющем поведении водителя маршрутки
Одна из пассажирок рассказала о вопиющем, по ее мнению, поведении водителя маршрутки №82. При этом женщина называет регистрационный номер транспортного средства - т646рн.
Ее возмутил тот факт, что во время движения водитель смотрел видео. «Я в шоке, вышла от греха подальше. Что это? Глупость? Безответственность? Самонадеянность?.. За спиной как минимум 20 жизней» - написала возмущенная рязанка.
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ИСТОЧНИК KP.RU