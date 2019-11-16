2019-11-16T08:13:43+03:00
Происшествия

Жительница Рязани сообщила о вопиющем поведении водителя маршрутки

После того, что женщина увидела, она «вышла от греха подальше»
Иван АНТОНОВ
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Маршрутки часто попадают в ДТП. Дело в том, кто сидит за рулем? Кадр с видеорегистратора.Маршрутки часто попадают в ДТП. Дело в том, кто сидит за рулем? Кадр с видеорегистратора.
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Одна из пассажирок рассказала о вопиющем, по ее мнению, поведении водителя маршрутки №82. При этом женщина называет регистрационный номер транспортного средства - т646рн.

Ее возмутил тот факт, что во время движения водитель смотрел видео. «Я в шоке, вышла от греха подальше. Что это? Глупость? Безответственность? Самонадеянность?.. За спиной как минимум 20 жизней» - написала возмущенная рязанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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