В Рязани маршрутка вылетела на тротуар и сбила девушку
Во вторник, 1 октября, в Рязани на перекрестке улиц Гагарина и 4-я Линия произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса.
Примерно в одиннадцать утра житель Рязани 1994 года рождения, управляя иномаркой Opel, поворачивая с улицы Гагарина налево, создал помеху для маршрутного микроавтобуса ГАЗ, двигавшегося навстречу. Маршруткой управлял мужчина 1991 года рождения. Избегая столкновения, автобус вылетел на тротуар и сбил ожидавшую зеленого сигнала светофора девушку 1998 года рождения.
В пресс-службе УМВД сообщили, что пешеход получила травмы, с которыми ее доставили в больницу. Но после осмотра медики отпустили девушку домой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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