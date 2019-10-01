В Рязани маршрутка вылетела на тротуар и сбила девушку

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-01T15:15:07+03:00

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Во вторник, 1 октября, в Рязани на перекрестке улиц Гагарина и 4-я Линия произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса.

Примерно в одиннадцать утра житель Рязани 1994 года рождения, управляя иномаркой Opel, поворачивая с улицы Гагарина налево, создал помеху для маршрутного микроавтобуса ГАЗ, двигавшегося навстречу. Маршруткой управлял мужчина 1991 года рождения. Избегая столкновения, автобус вылетел на тротуар и сбил ожидавшую зеленого сигнала светофора девушку 1998 года рождения.

В пресс-службе УМВД сообщили, что пешеход получила травмы, с которыми ее доставили в больницу. Но после осмотра медики отпустили девушку домой.

ИСТОЧНИК KP.RU