Экс-главе города Рыбное официально предъявили обвинение

14 Нояб. 10:36 2019-11-14T10:36:40+03:00

Этому дому в Рыбном 122 года. Здание уже рассыпается, но на переселение пяти семей у местной администрации денег нет. Фото: Екатерина СМБАТЯН

Пока он находится под подпиской о невыезде

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Бывшему главе администрации города Рыбное предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.

По версии следствия, четыре года назад тогда еще градоначальник получил 3-комнатную служебную квартиру в райцентре. Позже, чтобы ее приватизировать, он собственным постановлением убрал эту самую квартиру из категории специализированного жилищного фонда.

А затем сам с собой заключил договор социального найма этого объекта: с одной стороны чиновник выступал как должностное лицо, с другой – как обычный житель Рыбного, нуждающийся в квартире.

В результате кто-то из рыбновцев, действительно нуждающихся в социальном жилье, его не получил.

Расследование уголовного дела продолжается. Экс-глава администрации находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU