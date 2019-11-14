Экс-главе города Рыбное официально предъявили обвинение
Бывшему главе администрации города Рыбное предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.
По версии следствия, четыре года назад тогда еще градоначальник получил 3-комнатную служебную квартиру в райцентре. Позже, чтобы ее приватизировать, он собственным постановлением убрал эту самую квартиру из категории специализированного жилищного фонда.
А затем сам с собой заключил договор социального найма этого объекта: с одной стороны чиновник выступал как должностное лицо, с другой – как обычный житель Рыбного, нуждающийся в квартире.
В результате кто-то из рыбновцев, действительно нуждающихся в социальном жилье, его не получил.
Расследование уголовного дела продолжается. Экс-глава администрации находится под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU