В Рязани утилизировали полтонны сливочного масла «из будущего»

СЕГОДНЯ 09:40 2019-11-12T09:40:03+03:00

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По предписанию Россельхознадзора в Рязанской области утилизировали 568 килограммов сливочного масла «из будущего». Как сообщает пресс-служба управления, продукция с авансовыми датами изготовления изъята у ООО «Микс» (город Рыбное).

Хотя постановление о привлечении к административной ответственности (штраф до 300 тысяч рублей) вступило в силу относительно недавно, стоит отметить, что сама внеплановая проверка проходила в 22 июля. Притом на упаковках значились даты «23.07.2019» и «25.07.2019».

Уличить производителя в недобросовестности помогла система «Меркурий», с помощью которой специалисты выявили несоответствия в оформлении ветеринарных сопроводительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU