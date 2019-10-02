2019-10-02T16:58:54+03:00
Общество

Николай Любимов: Договоры на вывоз мусора из Москвы не обнаружены

Губернатор заявил, что на полигон ТБО возле Рыбного отходы везут рязанские компании на машинах с московскими номерами
Антон ВОХЕЧ
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Губернатор считает, что мусоровозами с московскими номерами владеют рязанские компании. Фото: Александр Стариков.Губернатор считает, что мусоровозами с московскими номерами владеют рязанские компании. Фото: Александр Стариков.
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2 октября состоялась «Прямая линия» с губернатором Николаем Любимовым. Глава региона, отвечая на вопрос о московском мусоре на полигоне ТБО в Рыбновском районе, заявил:

- Договоры с организациями, занимающимися вывозом мусора из Москвы и Подмосковья, не обнаружены. Если речь идет о машинах с московскими номерами, появляющимися в Рязанской области, то все эти автомобили проверены. Это наш мусор – владельцами транспорта являются рязанские компании.

Любимов подчеркнул, что никаких договоров на «подбор» мусора в Москве чиновники не заключали, и не собираются этого делать впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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