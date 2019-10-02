Николай Любимов: Договоры на вывоз мусора из Москвы не обнаружены
2 октября состоялась «Прямая линия» с губернатором Николаем Любимовым. Глава региона, отвечая на вопрос о московском мусоре на полигоне ТБО в Рыбновском районе, заявил:
- Договоры с организациями, занимающимися вывозом мусора из Москвы и Подмосковья, не обнаружены. Если речь идет о машинах с московскими номерами, появляющимися в Рязанской области, то все эти автомобили проверены. Это наш мусор – владельцами транспорта являются рязанские компании.
Любимов подчеркнул, что никаких договоров на «подбор» мусора в Москве чиновники не заключали, и не собираются этого делать впредь.
ИСТОЧНИК KP.RU