Маршрут №46 в Рязани свяжет Семчино и Олимпийский городок

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-25T12:36:53+03:00

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В декабре в Рязани появится маршрут №46. Он свяжет улицу Княжье Поле (микрорайон Семчино) и Олимпийский городок. Об этом 25 октября на заседании комитета гордумы по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры сообщил начальник управления транспорта Андрей Михно.

Чиновники исходили из жалоб жителей на плохое транспортное обслуживание (одна из них даже в формате видеоролика). Михно отметил, что конкурс на обслуживание маршрута объявят в четверг, 31 октября, а через 45 дней первые машины выйдут в рейс.

Согласно опубликованному администрацией Рязани постановлению, под №46 должны курсировать автобусы малой вместимости, притом не более 25 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU