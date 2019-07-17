2019-07-17T12:58:54+03:00
Общество

Рязанцы из «Олимпийского городка» записали обращение к Любимову

Горадминистрация на их просьбы не отреагировала
Константин МОГИЛИН
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Фото: «Новости Рязани ВКонтакте»Фото: «Новости Рязани ВКонтакте»
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Рязанцы, купившие квартиры в новых жилищных комплексах «Северный», «Соловушка» и «Олимпийский» записали видео-обращение к губернатору Николаю Любимову. В нем люди просят решить их проблему - отсутствие общественного транспорта, соединяющего их микрорайон с остальным городом.

- По поводу доступности транспорта мы обращались к вам, в администрацию Рязани, а также на горячую линию президента. Было собрано 456 подписей в поддержку рассмотрения вопроса, - говорится в обращении.

В микрорайоне «Олимпийский городок», расположенном за ледовым дворцом, остановок действительно нет. До ближайшей из них от дома №1 пешком идти почти километр.

Обращение Олимпийский городок. Люди хотят нормально жить, а не мучиться в новом районе!.

ИСТОЧНИК KP.RU

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