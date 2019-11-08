Новая маршрутка Рязани соединит Песочню и Семчино

СЕГОДНЯ 15:23 2019-11-08T15:25:52+03:00

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На сайте администрации Рязани опубликовано постановление о запуске новой маршрутки. Машины под № 46 будут курсировать между Семчино и Песочней – они пойдут через Канищево, Приокский, Московское шоссе, центр города, Торговый городок и Кальное, затем по Советской Армии отправятся в Олимпийский городок.

Остановки: ул. Княжье Поле (в прямом направлении Телезавод), Больничный комплекс, Школа (Интернациональная ул.), Аптека, 3-й квартал, 2-й квартал, Парк имени Гагарина, ДК Приокский, Клуб завода ТКПО, Бронная ул., ул. Пирогова, Памятник Братства по оружию, Рязанская таможня, Университет МВД России, Автовокзал Центральный, ТРЦ Премьер, ТД Барс, Вокзальная ул., пл. Победы, Гостиница Первомайская, Дом художника, пл. Ленина, Библиотека им. Горького), Политехнический институт, Художественный музей, РГУ, пл. Свободы, Торговый городок, ТЦ Круиз, Кальная ул., д. 7, Кальная ул., Электросеть, Кальное, Касимовское шоссе, ул. Советской Армии, (в прямом направлении Магазин Рязаньвест, ул. Зубковой, ДС Олимпийский), Олимпийский городок, (в обратном направлении ул. Тимакова, Кинотеатр Октябрь, ул. Новоселов).

На маршруте протяженностью около 20 км будет работать не более 25 машин малой. Выйти в рейс они должны в середине декабря.

Напомним, что городские власти отреагировали на проблему обитателей Олимпийского городка после того, как те записали видеообращение. Публично о необходимости пустить сюда общественный транспорт люди попросили еще в середине лета.

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ИСТОЧНИК KP.RU