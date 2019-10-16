Городской маршрут перевозок №77аМ2 продлили почти на три километра

СЕГОДНЯ 06:53 2019-10-16T06:53:56+03:00

Маршрутки будут ходить через ДСК-2, комбинат «Сплав», ТЦ «Зельгрос» и до Карцева

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В маршрут коммерческих перевозок №77аМ2 «ТЦ «Зельгрос» – поселок Мехзавода» внесены изменения. Соответствующее постановление 15 октября подписал начальник управления транспорта Рязани Андрей Михно.

Согласно документу, указанный маршрут продлен до поселка Карцево с остановками: ДСК-2, комбинат «Сплав», ТЦ «Зельгрос» (в обратном направлении микрорайон Агропромстрой).

Общая протяженность маршрута вместо 17,7 (16,7) км составит 20,2 (19,2) км.

Напомним, ранее председатель ТОС поселка Карцево Валентина Астахова попросила главу администрации Рязани Елену Сорокину увеличить число машин, курсирующих на маршруте №77 (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU