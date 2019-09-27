В Рязани увеличат число автобусов на маршруте №77
27 сентября глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный прием граждан, сообщает пресс-служба мэрии.
Председатель ТОС поселка Карцево Валентина Астахова пришла с просьбой увеличить число машин, курсирующих на маршруте №77.
После беседы Елена Сорокина поручила городскому управлению транспорта организовать встречу с руководителями компаний-перевозчиков, работающих на маршруте.
– Количество транспортных средств будет увеличено, – говорится в сообщении горадминистрации.
За счет чего перевозчики это сделают – закупив новые автобусы или сняв их с других линий – в мэрии пока не уточнили.
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ИСТОЧНИК KP.RU