2019-09-27T20:38:47+03:00
Общество

В Рязани увеличат число автобусов на маршруте №77

Правда, пока неизвестно за счет чего: новых машин или снятых с других линий
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба администрации РязаниФото: Пресс-служба администрации Рязани
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27 сентября глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный прием граждан, сообщает пресс-служба мэрии.

Председатель ТОС поселка Карцево Валентина Астахова пришла с просьбой увеличить число машин, курсирующих на маршруте №77.

После беседы Елена Сорокина поручила городскому управлению транспорта организовать встречу с руководителями компаний-перевозчиков, работающих на маршруте.

– Количество транспортных средств будет увеличено, – говорится в сообщении горадминистрации.

За счет чего перевозчики это сделают – закупив новые автобусы или сняв их с других линий – в мэрии пока не уточнили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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