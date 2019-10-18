Автобусный маршрут №17 продлили до поселка Семчино и ДПР-5

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-18T10:34:00+03:00

Власти Рязани откликнулись на просьбы населения и добавили несколько остановок

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С 18 октября автобус №17 будет ходить от поселка Семчино до микрорайона ДПР-5, сообщает пресс-служба городской администрации. В маршруте официально появились и несколько остановок: «улица Дачная», «улица Трехреченская, «улица Свободы», «улица Семчинская, д.11». Протяженность маршрута составит 23,05 километров.

Напомним, ранее автобус №17 курсировал по маршруту «Новоселов, 60 – Телезавод». Протяженность маршрута составляла 19,3 километров.

Отметим, что с 10 сентября городской маршрут регулярных перевозок №17 обслуживает 15 автобусов.

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В ожидании нового перевозчика обслуживать маршрут будет транспорт МУП «УРТ» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU