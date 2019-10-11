На коммерческий маршрут №50 выйдут автобусы

СЕГОДНЯ 16:14 2019-10-11T16:18:15+03:00

В ожидании нового перевозчика обслуживать маршрут будет транспорт МУП «УРТ»

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14 октября закончится срок действия свидетельства на перевозки по маршруту №50 М2 «ОАО «Тяжпрессмаш» – поселок Южный», которое было выдано ООО «Балашихинская транспортная компания». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отметили рязанские чиновники, 25 сентября был объявлен открытый конкурс на получение этого маршрута.

«С 14 октября и до 6 ноября - подведения итогов конкурса – маршрут №50 будут обслуживать шесть средних автобусов и два микроавтобуса МУП «Управление рязанского троллейбуса»», — говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU