На коммерческий маршрут №50 выйдут автобусы
14 октября закончится срок действия свидетельства на перевозки по маршруту №50 М2 «ОАО «Тяжпрессмаш» – поселок Южный», которое было выдано ООО «Балашихинская транспортная компания». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Как отметили рязанские чиновники, 25 сентября был объявлен открытый конкурс на получение этого маршрута.
«С 14 октября и до 6 ноября - подведения итогов конкурса – маршрут №50 будут обслуживать шесть средних автобусов и два микроавтобуса МУП «Управление рязанского троллейбуса»», — говорится в сообщении.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Маршрутка №91 возвращается на дороги Рязани
На линию выйдут 26 машин, которые соединят улицу Новаторов и микрорайон №1 в Песочне (подробнее).
Рязанцам-льготникам хотят ограничить количество поездок в маршрутках
По итогам полугодия УРТ сработало с многомиллионным убытком. Все дело в том, что нет пассажиров (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU