2019-10-01T18:19:28+03:00
Общество

Маршрутка №91 возвращается на дороги Рязани

На линию выйдут 26 машин
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба администрация Рязани.Фото: Пресс-служба администрация Рязани.
Изменить размер текста:

В среду, 2 октября, в Рязани снова начнет действовать маршрут №91, сообщает пресс-служба администрации облцентра. Он соединяет улицу Новаторов и микрорайон №1 в Песочне.

Напомним, ранее Арбитражный суд отозвал свидетельство у перевозчика, обслуживающего этот маршрут. После этого на линию выпустили дополнительные муниципальные автобусы №20.

Теперь же городское управление транспорта определило нового перевозчика для маршрута №91.

– Со 2 октября линию будут обслуживать 26 автобусов малого класса, – говорится в сообщении.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

С понедельника увеличили число автобусов еще на 5 маршрутах

Напомним, недавно в облцентр поступили 40 машин марок «МАЗ 206» и «ПАЗ», которые сейчас и распределяют по линиям. Подробнее

Под Рязанью застрелили известного бизнесмена Алексея Громова

Предприниматель возглавлял «Рязаньтрансавто», владел несколькими маршрутами коммерческого транспорта. Убили прямо в машине. Подробнее

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В региональном правительстве рассказали о том, как перепишут рязанцев
Директор УК: Рязанский десантник не ломал дверь в Кальном
Больница №10 остро нуждается в помощи ландшафтных дизайнеров
Денис Сидоров поздравил рязанцев с Днем пожилого человека
Экс-начальник тульской ГИБДД ездил в Рязань на служебном авто
В Рязани маршрутка вылетела на тротуар и сбила девушку
В рязанских школьных столовых вновь нашли массовые нарушения
Дизайнер из Рязани произвела фурор со своей коллекцией в Милане
«Развитие» сети МУПов: минус» три «плюс» один – «оптимизация» в Рязани продолжается
Рязанец выпал из окна своей квартиры – его жизнь на волоске
Здание ОМОН в Рязани отремонтируют за 20 миллионов
Рязанский завод обжаловал штраф в 4 миллиарда за отравление реки Кердь
«Мармакс» рассказал о преимуществах жилого комплекса в центре Рязани
На М5 под Рязанью внедорожник устроил ДТП с пострадавшими
Почта России стала акционерным обществом
Минтранс назвал главных нарушителей среди рязанских такси
В Рязани мужчина открыл газ в квартире и грозился устроить взрыв
Объявлен сбор денег на независимую экспертизу воздуха в Дашково-Песочне
На создание мест в детсадах и школах Рязанская область получит еще 2,5 млрд
Держатели бесконтактных карт «Мир» будут ездить в транспорте Рязани со скидкой до конца года
Касимовец поймал на спиннинг с лодки на Оке 8-килограммовую щуку
Туберкулезный диспансер обязали установить забор вокруг учреждения