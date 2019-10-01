Маршрутка №91 возвращается на дороги Рязани

СЕГОДНЯ 18:19 2019-10-01T18:19:28+03:00

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В среду, 2 октября, в Рязани снова начнет действовать маршрут №91, сообщает пресс-служба администрации облцентра. Он соединяет улицу Новаторов и микрорайон №1 в Песочне.

Напомним, ранее Арбитражный суд отозвал свидетельство у перевозчика, обслуживающего этот маршрут. После этого на линию выпустили дополнительные муниципальные автобусы №20.

Теперь же городское управление транспорта определило нового перевозчика для маршрута №91.

– Со 2 октября линию будут обслуживать 26 автобусов малого класса, – говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU