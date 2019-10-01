Маршрутка №91 возвращается на дороги Рязани
В среду, 2 октября, в Рязани снова начнет действовать маршрут №91, сообщает пресс-служба администрации облцентра. Он соединяет улицу Новаторов и микрорайон №1 в Песочне.
Напомним, ранее Арбитражный суд отозвал свидетельство у перевозчика, обслуживающего этот маршрут. После этого на линию выпустили дополнительные муниципальные автобусы №20.
Теперь же городское управление транспорта определило нового перевозчика для маршрута №91.
– Со 2 октября линию будут обслуживать 26 автобусов малого класса, – говорится в сообщении.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
С понедельника увеличили число автобусов еще на 5 маршрутах
Напомним, недавно в облцентр поступили 40 машин марок «МАЗ 206» и «ПАЗ», которые сейчас и распределяют по линиям. Подробнее
Под Рязанью застрелили известного бизнесмена Алексея Громова
Предприниматель возглавлял «Рязаньтрансавто», владел несколькими маршрутами коммерческого транспорта. Убили прямо в машине. Подробнее
ИСТОЧНИК KP.RU