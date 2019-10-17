Ночное перекрытие улицы Тимакова продлили до конца месяца

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-17T18:06:47+03:00

С 22.00 до 6.00 по одному из участков проехать будет нельзя

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Дорожно-строительные работы на улице Тимакова в Рязани продолжатся до 31 октября. По ночам, с 22.00 до 6.00, будет перекрываться участок между улицей Большой и Касимовским шоссе.

Напомним, прекращать движение по улице Тимакова, но на более протяженном участке, начали еще 16 сентября. Затем ограничение продлевалось еще на две недели.

По контракту, заключенному еще 29 августа, подрядчик должен заменить покрытие на всей проезжей части и привести в порядок тротуары. Сроки работ, очевидно, сорваны, так как в качестве «дедлайна» зампред областного правительства Евгений Беленеций обозначал середину октября.

Кстати, именно на улице Тимакова нашли самую большую в стране яму.

ИСТОЧНИК KP.RU