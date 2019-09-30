2019-09-30T17:15:56+03:00
Авто

Участок в 650 метров на улице Тимакова окончательно перекрыли на ремонт

Теперь проехать здесь нельзя не только ночью, но и днем
Мария БЛИНОВА
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Фото: Яндекс.Карты.Фото: Яндекс.Карты.
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В ближайшие две недели участок в 650 метров на улице Тимакова в Песочне будет перекрыт круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Закрытие движения необходимо для ремонта дороги.

В результате с 10 вечера понедельника, 30 сентября, и до 6 утра вторника, 15 октября, проехать нельзя будет от пересечения с улицей Новоселов (около больницы №11) до перекрестка с Касимовским шоссе (это почти выезд на улицу Большая).

Напомним, предыдущие две недели этот отрезок на ремонт закрывали только ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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