2019-10-04T20:21:53+03:00
Общество

Чиновники рассказали, когда заделают в Рязани самую огромную яму страны

Администрация города прокомментировала новость об аварийном участке улицы Тимакова и выбоине, которая попала во всероссийский антирейтинг
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Фото: ОНФ.Фото: ОНФ.
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Власти Рязани рассказали, как обстоит ситуация с ремонтом автомобильной дороги на улице Тимакова. Именно на ней, напомним, активисты ОНФ обнаружили самую огромную яму России. Эксперты отметили, что объемы «неровности» настолько велики, что измерять ее можно не только специальными приборами, но и самими инспекторами (читать подробнее).

И вот оперативный ответ чиновников городской администрации:

«Контракт на ремонт улицы Тимакова (замена покрытия на всей проезжей части и тротуаров) заключен с ООО «Долстрим» 29 августа этого года. В настоящее время выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части. Выбоины глубиной более глубины фрезерования засыпаны. На следующей неделе подрядчик приступает к устройству нижнего слоя покрытия» (конец цитаты).

К сожалению, никто из специалистов администрации не пояснил, какой именно глубины были выбоины на дороге, указав только что «больше глубины фрезерования». Поэтому предположим, что ямы на Тимакова глубиной от 15 до 30 см, именно такая максимальная глубина фрезерования асфальтобетонного покрытия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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