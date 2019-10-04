Дорожную яму в Рязани признали самой огромной в стране
Активисты ОНФ по итогам Дорожной инспекции - 2019 решили не только составить рейтинг городов по качеству дорог, но и учредили своеобразную антипремию. В номинации «Самая большая яма» победила улица Тимакова в Рязани.
Эксперты отметили, что объемы «неровности» настолько велики, что измерять ее можно не только специальными приборами, но и самими инспекторами. По крайней мере, один из них поместился в нее полностью.
- Здесь вполне можно делать уникальные фото на память, причем приехать в Рязань успеют все желающие. Ведь, по словам городского чиновника, улица Тимакова лишь добавлена в планы ремонта, а поэтому засыпать ямы сейчас никто не торопится, - сообщили представители Народного фронта.
Самую глубокую лужу нашли в Омске. Самую глубокую колею участники Дорожной инспекции увидели в Красноярске. Самый аварийный участок обнаружен в Ульяновске. А самая опасная остановка общественного транспорта, по мнению активистов ОНФ, находится в Курске.
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ИСТОЧНИК KP.RU