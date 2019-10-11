Самая большая яма страны в Рязани доживает последние дни

Общероссийский народный фронт, реализуя свой проект «Дорожная инспекция-2019», отчитался на своих интернет ресурсах, что в номинации «Самая большая яма» победила рязанская улица Тимакова. Наряду с самой глубокой лужей в Омске, самой глубокой колеей в Красноярске и самой опасной автобусной остановкой в Курске, она оказалась занесена в специальный реестр. «Народофронтовцы» в шутку предложили объявить колдобину местной достопримечательностью и фотографироваться на ее фоне. А сами, когда погода была посуше, сфотографировались даже прямо в ней.

«ЦАРЬ-КОЛДОБИНА» ПОПАЛА В «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК»

Все, кто проходил или проезжал в последние недели по улице Тимакова (в Дашково-Песочне) между Дядьковом и площадью перед 11-й горбольницей, наверняка обращал внимание на яму, расположенную напротив киоска питьевой воды «Ключ здоровья». Максимум 164 см в длину, максимум 88 см в ширину, 14 см в самом глубоком месте – таков этот дефект в цифрах – сами измеряли. Сейчас он, правда, наполовину уже затянут грязью принесенной дождевыми потоками, но автомобили по-прежнему его аккуратно объезжают.

Список улиц Рязани, которые подлежат ремонту в течение этого сезона, публиковался областным министерством транспорта и автомобильных дорог дважды – в апреле и августе. В его первом варианте улица Тимакова была, во втором – уже нет. Однако к основному списку на сайте министерства транспорта добавлен дополнительный, в котором улица Тимакова (829 метров от улицы Большой до улицы Новоселов) фигурирует. И работы на ней идут сейчас полным ходом. Бордюры уже заменили на новые и укрепили бетоном. В разрытые участки подсыпается щебенка. Укладка асфальта будет завершением многотрудного процесса.

Бордюры вдоль улицы уже заменили, теперь кладут новый асфальтФото: Владимир ФРОЛОВ

– Сюда не ходи, грязный совсем, там вот ходи, там чистый, – указывает женщине с коляской лучшее место для пересечения дороги рабочий-азиат.

– Боже, – вздыхает женщина, – когда эти рытвины закончатся?

– Два недель! – показывает два пальца трудолюбивый гастарбайтер. – Ровно-гладко будем делать, спасибо говорить будешь! Не узнаешь дорога!

Гастарбайтеры на улице Тимакова заделывают дефекты вдоль тротуаровФото: Владимир ФРОЛОВ

ВРЕМЯ ПОШЛО! РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ЗАВЕРШИТЬ ДО 15 ОКТЯБРЯ

Вообще-то, по официальной информации, рабочим на улице Тимакова осталось работать не две недели, а одну.

Еще летом заместитель председателя регионального правительства Евгений Беленецкий при инспекции объектов на территории Рязани (есть еще и дороги, которые ремонтируются в районах области) предупреждал всех подрядчиков: работы надо завершить до конца сентября.

– Готовы работать в две смены, – кивали головами директора подрядных организаций.

Пришел октябрь. Чиновники с сожалением отметили, что имеются и проваленные сроки работ. К тому же пошла речь о «дополнительном списке».

Информационный щит в начале ремонтируемого участка улицы ТимаковаФото: Владимир ФРОЛОВ

– Крайний срок для всех подрядчиков, – подчеркнул на рабочем совещании Беленецкий, – это середина октября. Все объекты, запланированные на нынешний год, должны быть сданы до окончания строительного сезона.

Специалисты подрядных организаций, разъясняя, что происходит, указывают либо на то же, на что ссылались генералы Наполеона («сложные погодные условия»), либо на обычную российскую безалаберность («согласования с собственниками инженерных коммуникаций», «срыв сроков поставки стройматериалов»).

В управлениях муниципалитетов, в том числе в администрации Рязани, тщательно анализируют, что происходит. Если подрядчики не выполнили объем работ по неуважительным причинам, к ним обещают применить штрафные санкции. Но при этом задача сдать объект в надлежащем качестве в кратчайшие сроки не снимается.

До 15 октября осталось всего несколько дней. Будет ли все доделано к этому сроку, рязанцы смогут проследить собственными глазами.

ОФИЦИАЛЬНО!

Разъяснение министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области:

– Объекты ремонта, запланированные на 2019 год в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», должны быть сданы в октябре. Такая задача была поставлена перед подрядными организациями, которые не уложились в сроки, предусмотренные контрактами.

Изначально в перечень объектов «БКАД» было включено 47 объектов – требовалось провести ремонт дорог и работы по устройству искусственного освещения в 15 населенных пунктах. В сентябре за счет экономии, полученной при проведении торгов, перечень объектов был расширен. Это 28 объектов, на реализацию которых в этом году направлено порядка 177 миллионов рублей. 15 объектов должны быть сданы уже в этом году, работы еще на 13 будут окончены в 2020 году.

КСТАТИ

Где еще в Рязани дорожное покрытие в плохом состоянии? Ответить на этот вопрос помогают жалобы жителей города, собранные в социальных сетях, а также «Карта убитых дорог», которая составляется активистами ОНФ.

Выезды на магистральные улицы Рязани из дворов тоже подвергаются критикеФото: Владимир ФРОЛОВ

Сейчас на ней пока нет зеленых отметок «Отремонтировано» на закрашенных ранее красным цветом улицах Станкозаводской, Маркса, Энгельса, Дачной, Новаторов, Коломенской, 1-й Красной, проезде Машиностроителей, улицах Тургенева, Белинского, Совхозной, Быстрецкой, Тимуровцев, Тимакова, Ушинского, Добролюбова. Нахимова, Березовой.

ЗАКОННО!

Компенсацию за ущерб, полученный автомобилем из-за плохого состояния дорожного покрытия, регулярно присуждают рязанцам суды. В 2018 году таких исков было 70, по ним из бюджета было выплачено 3,94 миллиона рублей. Самая крупная выплата составила 302 тысячи рублей за поломку на улице Пушкина. Глубина ямы там составляла 22 см.

Чтобы оформить судебный иск, председатель ассоциации потребителей «Человек», юрист Олег Попов советует:

– Вызовите сотрудников ДПС на место аварии, не трогая автомобиль. Лучше всего найти свидетелей происшествия и записать их данные. Хорошо зафиксировать мобильным телефоном дорожную яму, пока ее не заделали. Проследите, чтобы сотрудники ДПС внесли в протокол все подробности. Это поможет вам получить от ГИБДД акт о неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия. Останется только провести экспертизу ущерба (в Рязани несколько компаний, выполняющих такие оценки), узнать адрес дирекции, отвечающей за дороги, и можно подавать иск в суд.