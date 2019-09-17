Улица Тимакова будет перекрыта только по ночам - администрация

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-17T09:52:45+03:00

Движение прекращают в 22.00 и восстанавливают в 6.00

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Администрация Рязани выпустила уточнение относительно перекрытия улицы Тимакова. Как оказалось, участок между перекрестками с улицей Новоселов и Касимовским шоссе будет недоступен для транспорта лишь с 22.00 до 6.00.

В таком режиме движение будет организовано полмесяца – до 30 сентября. Напомним, ранее была опубликована несколько иная информация (см. скриншот).

Как уже сообщалось, причина ночных перекрытий – дорожно-строительные работы.

Фото: admrzn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU