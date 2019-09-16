2019-09-16T20:17:40+03:00
Общество

В микрорайоне Песочня на две недели перекроют одну из улиц

В Рязани продолжается дорожно-строительные работы
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Администрация Рязани сообщает, что с десяти часов вечера 16 сентября (понедельник) до шести часов утра 30 сентября будет перекрыто движение на улице Тимакова в микрорайоне Песочня на участке от улицы Новоселов до улицы Большой. Причиной такого нерадостного для автомобилистов положения являются дорожно-строительные работы.

Пресс-служба администрации сообщает, что на время проведения работ место обозначат запрещающими дорожными знаками, а также информационными щитами.

Автолюбителей просят учитывать данную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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