2019-10-08T10:40:24+03:00
Общество

Генпрокуратура взялась за дело изувеченного пса Мухтара

Областному прокурору Ивану Панченко поручено проверить, как идет расследование уголовного дела
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Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.
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Генеральная прокуратура России поручила прокурору Рязанской области Ивану Панченко организовать проверку по факту расследования уголовного дела за жестокое обращение с животными. Речь идет об изувеченном псе Мухтаре в Сасовском районе. Напомним, что сначала полиция отказалась возбуждать уголовное дело, так как участковый якобы не смог дозвониться до живодера. Но после резонанса в социальных сетях и СМИ, все-таки, возбудили.

Фото: Альянс защитников животных.

Фото: Альянс защитников животных.

Справедливости ради отметим, что Генпрокуратура отреагировала на обращение депутата Государственной Думы от Тульской области Олега Лебедева. В обращении указывались три случая жестокого обращения с животными в России за последнее время: новосибирские живодерки, массовая гибель кошек в оренбургском приюте и дело Мухтара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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