Сасовец, изувечивший своего пса: Мухтар мне снится каждую ночь

В середине августа на странице Городской службы по контролю за безнадзорными животными в соцсети появилось сообщение от ее директора Марины Селезневой. Зоозащитница рассказала жуткую историю о псе Мухтаре из Сасовского района, которого изувечили вилами, а собственный хозяин бросил умирать.

Перед этим, правда, он якобы вызвал на место ветеринара, чтобы животное усыпили. Сельский Айболит вколол собаке препарат и оставил ее на заброшенной ферме. Но пес выжил и вернулся домой. Изувеченного - с переломанной лапой и челюстью - Мухтара видели и взрослые, и дети, но только один человек поднял шум и вызвал зоозащитников. Уже через три часа Марина Селезнева с мужем были в селе Гавриловское.

«Три часа в пути - и мы у частного дома в глухой деревне. Там лежит Мухтар, - писала Марина. - Грязный, еле ворочает языком, облизывая выбитые зубы. Лапа болтается. Ему дико больно, но он лежит и смотрит. Пришлось нести в машину на руках. Он только тяжело стонал. Не пытался даже рыкнуть. В машине лег, нервничал, но немного успокоившись, начал даже подремывать. Он понял, хотят помочь. Муха героически перенес дорогу до клиники. Я не забуду никогда его глаза».

Сейчас Мухтар постепенно выздоравливает, он перенес уже несколько операций, прошел полные обследования, в том числе МРТ в московской клинике. Но лечение продолжается, и как долго оно продлится, сказать никто не может.

Между тем по факту жестокого обращения с животным полиция возбудила уголовное дело. Хозяин Мухтара - Николай, уже дал показания, а женщина Анастасия - та, которая подняла шум, стала изгоем в своем селе. Жители не поняли, зачем она влезла в эту историю со спасением собаки, ведь у них жестокость к животным в порядке вещей…

В минувшие выходные «Комсомолка» съездила в село Гавриловское, чтобы пообщаться с местными жителями, познакомиться с Николаем и разобраться, что в сасовской глубинке принято, а что - нет.

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Гавриловскому повезло, глухим и заброшенным селом его не назовешь. Несколько сотен жителей, школа, ясли, сад и до райцентра Сасово не больше 10 километров. Еще в прошлом году была ферма, где работало почти все население, но сейчас от нее остался только зерноток. Как в черно-белых советских фильмах, парни и девушки лопатами перемешивают зерно и забрасывают в ковш погрузчика. Чихают от пыли, дурачатся, смеются и - снова за лопату. Некоторые из них приехали в родное село на лето, чтобы подзаработать. В округе не видно ни одной бродячей собаки, лишь на соседних улицах привязанные к колышкам козы да непуганые коты. А собак нет.

- Но так не всегда было, - рассказывает продавщица местной лавки. - Одно время бегало много собак ненужных, развелись. Вот люди и стали жаловаться в совет. Потом их отловили что ли. Да я сама вызывала недавно. У меня годовалая лайка красивая была, убивать жалко, но она, зараза, курей кушала. Никто брать не хотел, поэтому через сельсовет, приехали да забрали. Увезли вроде как в приют. Не знаю уж, что с ней там стало.

Когда речь зашла о Николае - хозяине Мухтара, женщина только пожала плечами:

- Пьяный, наверное, был. В здравом уме разве такое можно сделать? Говорят, его пес с другой собакой дрался, и он их разгонял, может, в раж вошел. Но он-то человек нормальный, дети, внуки...

В ближайшее время Настя вместе с детьми собирается приехать в Рязань и проведать Мухтара.

Сразу скажем, ни один человек, с кем нам пришлось общаться, не сказал ничего дурного о Николае - хороший человек, работящий, изредка может выпить, но в запои не уходит. Кто-то даже «хорошим русским мужиком» назвал, соль земли, человек труда, можно и дальше продолжать.

Тут же открываешь комментарии под любой публикацией в интернете о Мухтаре, и как ушат помоев на голову: «выродок», «самого на вилы», «как земля таких мразей носит», «посадить, расстрелять нелюдя».

- Я стараюсь все читать о Мухтаре, узнаю, как у него дела, но не поддерживаю комментарии, что с Николаем что-то там нужно сделать. Я однозначно против таких призывов, - говорит Анастасия, молодая женщина, которая не прошла мимо умирающего пса и позвонила в Рязань. - Ну, вот чем эти люди отличаются от него? А вообще Николай для меня был последним человеком в деревне, о ком могла бы подумать такое. Даже не знаю, как такое получилось, но человек-то он хороший, знаете, как его дети любят... А вот я плохой стала для всех.

Как говорит Настя, не страшно, что бабы зубоскалят за спиной, страшно то, что никто из них не рассматривает всю эту ситуацию применительно к изувеченной собаке. Все жалеют только Николая, как бы его не посадили. Мол, было бы из-за чего. Может и есть те, кому и жаль пса, но они лучше промолчат.

- Выходим с младшей дочкой из магазина, у нее соплюшка на носу, - вспоминает Настя. - Подходит дедок один, пытается вытереть. Говорю, не надо, у меня есть платок, сейчас сама… Вот видишь, какая ты. Я сейчас тебя сфотографирую с ребенком сопливым и выложу в интернет. А? Вот зачем ты так с Николаем?

ГАВРИЛОВСКИЙ МЕТОД

Над собаками в Гавриловском не дрожат - есть и есть, а нет, так будет. Редкий хозяин повезет лечить в райцентр заболевшего пса. По крайней мере, Настя не помнит таких случаев, легче пристрелить или оставить сдыхать.

- В прошлом году по селу бегала помесь лайки, гоняла людей и кур. В один прекрасный день раздались выстрелы и собачий визг. Все, больше собаку никто не видел, - говорит женщина. - Да и сегодня, перед вашим приездом, дети ездили на обед и видели, что по селу бегает пес окровавленный... Каждый раз – не дай бог! - когда мои собаки срываются, или маленькие выбегают на улицу, мы тут же всем семейством на поиски бросаемся.

Мухтара привезли в ветлечебницу в очень тяжелом состоянии.

- Может, так во всех деревнях принято - стрелять, топить, вилами колоть?

- Я жила в Калужской области в селе, но там так не относились к животным. Только здесь с таким столкнулась. Когда я впервые пришла на ферму и увидела, как они обращаются с коровами, для меня это было дико. Ферму-то когда закрыли, все работать в Подболотье (село в Пителинском районе - Ред.) поехали, там целый сельско-хозяйственный комплекс.

Вот один молодой человек рассказывал, что ему нужно было загнать коров в стойло, и он их, как здесь всегда было принято, мотыжкой по хребтине. Там как увидели гавриловский метод, сразу сказали, еще раз увидим, пойдешь гулять отсюда. У нас-то коровы все были в шрамах, и это было нормально.

«Я ЛЮБЛЮ СОБАК»

В тот самый день, когда стальные зубья вил раздробили псу нижнюю челюсть, Мухтар как всегда был отвязан, бегал по ферме и зернотоку. Он никогда ни на кого не кидался: как говорят местные, абсолютно душевная псина. Но тут пробегала маленькая собачонка и облаяла большого пса. Мухтар схватил его и стал трепать.

Разнимать бросилась сначала Елизавета - жена хозяина Мухтара, а уж потом он сам, с вилами. В это время на зернотоке работали подростки, которые потом и рассказывали, что какой-то дядька вилами бил собаку.

- Утром я пришла и видела, как его супруга плакала, переживала за Мухтара, - говорит Настя. - Но это не помешало им в тот же день начать искать человека, кто бы его повесил...

К счастью для пса, один из мужиков, к которому обратились за подмогой, отказался вешать собаку. Тогда соседи дали специальный препарат, а один из районных ветеринаров, некогда работавший на ферме, сделал укол.

Как признается позже дочь Николая в разговоре с Мариной Селезневой, после укола подумали, что Мухтар уснул, и отвезли его на ферму (запись разговора имеется в редакции - Ред.). Но он выжил.

- Моя жена шла на работу, рядом проходила соседка с собакой. Мухтар вцепился, и я не мог разнять. И меня кусает, и жену, и ту женщину, - это уже Николай озвучивает «Комсомолке» свою версию событий того дня.

- Тогда вы взяли вилы?

- Не-е-ет, какие вилы, что под руки попалось, то и взял. Ну, палка попалась. Мне собаку-то жалко, поймите, я два раза ее всего ударил, не знаю, почему у нее вся челюсть сломана. Я уже все следователю сказал, ничего не могу больше добавить. До сих пор во сне вижу Мухтара каждую ночь, - говорит Николай и закуривает. Рядом с ним на скамейке в тени стоят пепельница и стакан. Он только что вернулся с работы и заглушил трактор. Сидит и отдыхает.

У Николая в хозяйстве только одни вилы, чтобы разбрасывать навоз, и он ими Мухтара не бил. По крайней мере так мужчина уверяет полицейских и знакомых.

- У вас есть еще собаки?

- А как же! Я люблю собак, - говорит Николай и коротко свистит три раза. - Бин!

Из-за сарая, гремя цепью, показалась небольшая черно-белая псина.

- Бинго или Цыган, у него два имени. Я его поймал на ферме, бродяжничал. Вот привязал. Только не нужно его фотографировать, он молодой еще. А Мухтара мне щенком подарили, помесь лайки с кем-то.

- Что у вас в деревне делают с собаками, когда те заболевают или просто ненужными становятся?

- А я знать не знаю. Я иду на работу и с работы, я по деревне не хожу, никого ни о чем не спрашиваю, поэтому не знаю, кто и что делает. Ну, поймите, я никогда не бил собак, не мог я по-другому их тогда разнять. Вот где он сейчас?

- В Рязани, в лечебнице.

- Передайте там, что если привезут, я заберу Мухтара обратно, вот честно.

- Чтобы его вылечить, 100 тысяч, наверное, уже заплатили.

- Да ладно, - искренне удивляется Николай, - и выбрасывает на дорогу окурок.

Он провожал нас до машины и честно недоумевал, что кто-то может ехать за больной собакой несколько часов из Рязани и забрать ее. Что кто-то может тратить на лечение пса сотню тысяч рублей, а потом писать заявление в полицию. В течение 15 минут общения Николая волновали только три момента: чтобы его не записывали на диктофон, не фотографировали, а еще, на сколько его оштрафуют, если дело дойдет до суда. Ведь следователь обещал 80 тысяч, а это много.

ЗВОНОК В СЕЛЬСОВЕТ

Глава Гавриловского сельского поселения Анатолий Серов:

- У меня заключен договор со специализированной организацией, которая регулярно объезжает поселения, отлавливает собак и увозит в питомник. Люди могут как напрямую к ним обратиться, так и через меня. Все для населения делается бесплатно. Они сразу выезжают и забирают взрослых собак бродячих, щенят. Порой даже без моего участия, увидели собаку без ошейника и отлавливают. С людьми, конечно, ведется работа, чтобы следили за своими животными.

Сейчас Мухтар идет на поправку.

- Когда последний раз у вас в селе был случай, когда собак убивали из ружей?

- Я в должности главы уже пять лет, и за это время я такого не видел и не слышал. О таких случаях я не знаю. А зачем стрелять, если собак забирают бесплатно? Был даже случай, когда одна женщина сначала сдала собаку, а потом приехала в приют и забрала обратно. А стрелять... Ну, я сам охотник, законы знаю, за выстрел в населенном пункте можно и ружья лишиться и на штраф крупный нарваться.

- Как думаете, почему Николай так со своим псом поступил?

- Я сейчас в отпуске, с ним лично пока не общался, но он хороший человек, вполне нормальный мужик. Не знаю, может, в горячке как-то ударил, может, испугался... Но он нормальный человек, это точно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сейчас Мухтар идет на поправку. Ему предстоит как минимум еще одна операция и долгое восстановление. После одной из публикаций «Комсомолки» нашлись желающие забрать собаку на Кипр, там ей обещают дружную семью, большой дом и хорошее лечение. А известный российский рок-музыкант Сергей Маврин посвятил Мухтару и его «хозяевам» пост в социальных сетях с призывом помочь собаке.