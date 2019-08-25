2019-08-25T10:50:05+03:00
Общество

Рок-музыкант Сергей Маврин просит помочь изувеченному псу Мухтару

Чудовищная история из Сасовского района стала известна на всю страну. Собака прошла несколько операций и выжила, несмотря на тяжелые травмы
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За пса Мухтара заступился известный рок-музыкант Сергей Маврин.За пса Мухтара заступился известный рок-музыкант Сергей Маврин.
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Известный российский рок-музыкант Сергей Маврин опубликовал на своей страничке в социальной сети пост с призывом помочь псу Мухтару, которого изувечил его хозяин.

«Из жизни демонов и ангелов. Обычной, повседневной, реальной. Подобное сплошь и рядом. Для того, чтобы это увидеть, понять и прочувствовать, не обязательно слушать глупые песни о них, смотреть такие же глупые триллеры ужасов, ходить на кладбище вызывать сатану и т.д. Все давно здесь. В нас. В разных совершенно пропорциях. Просыпайтесь. А Мухтару надо помочь», - написал музыкант.

Напомним, 16 августа директору Городской службы по контролю за безнадзорными животными Марине Селезневой поступил анонимный звонок от женщины, которая рассказала следующую историю.

Жил домашний пес Мухтар. Когда охранял свой двор, сцепился с соседским псом. Хозяин второй собаки схватил вилы и стал их разнимать. Что случилось с его псом – неизвестно, но об Мухтара он вилы сломал. У животного напрочь разбита нижняя челюсть, а передняя лапа болталась как шланг.

После этого мужчина вызвал ветеринара, чтобы не помочь израненному псу, а усыпить. Врач что-то вколол, и с виду умершего Мухтара вывезли на заброшенную ферму (читать продолжение чудовищной истории).

P.S. В ближайшее время мы опубликуем материал, который привезли из Сасовского района. Вы узнаете, что думает об этой истории сам «хозяин» Мухтара, его односельчане, а также, что принято там делать с собаками, которые по разным причинам начинают не устраивать владельцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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