Рязанского пса Мухтара хотят забрать жить на Кипр

СЕГОДНЯ 07:54 2019-08-22T08:22:39+03:00

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После нашумевшей статьи «Били вилами, потом пытались усыпить. Домашнего пса бросили умирать на ферме, но он выжил» на электронный адрес федеральной «КП» пришло письмо от женщины с острова Кипр, которая не просто решила забрать больного пса к себе, но и продолжить лечение.

«Меня зовут Татьяна. Я живу на Кипре. Прочла вашу статью от 18 августа про пса по имени Мухтар. Мы всей семьей решили забрать его к себе. Обо мне: у меня хороший дом, дружная семья, трое детей, три кота и одна собачка Тузик. Хотела бы узнать насчет транспортировки Мухтара. В каком он состоянии, сможет ли лететь? Все необходимые операции и лечение я проведу здесь», - говорится в письме.

Все контакты Татьяны мы передали директору Городской службы по контролю за безнадзорными животными Марине Селезневой, но о транспортировке животного пока речь идти не может.

Мухтара готовят к поездке в Москву на МРТ. Фото Марины Селезневой.

- Боюсь, что при сегодняшнем состоянии здоровья Муха просто не переживет перелет, - говорит зоозащитница. - Мы боимся его даже в Москву везти на МРТ позвоночника и головного мозга. Его очень серьезно готовят сейчас. Ему ведь 12 лет уже, оказывается. Плюс у него проблемы с сердцем, говоря по-русски, врачи обнаружили там паразитов.

Но желающие взять Мухтара жить к себе, по словам Марины Селезневой, есть. Люди пишут и звонят, судьба пса очень многим небезразлична.

Напомним, 16 августа директору Городской службы по контролю за безнадзорными животными Марине Селезневой поступил анонимный звонок от женщины, которая рассказала следующую историю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/727351" frameborder="0"></iframe> Состояние Мухтара тяжелое, но он уже ест с аппетитом.

Жил домашний пес Мухтар. Когда охранял свой двор, сцепился с соседским псом. Хозяин второй собаки схватил вилы и стал их разнимать. Что случилось с его псом – неизвестно, но об Мухтара он вилы сломал. У животного напрочь разбита нижняя челюсть, а передняя лапа болталась как шланг.

После этого мужчина вызвал ветеринара, чтобы не помочь израненному псу, а усыпить. Врач что-то вколол, и с виду умершего Мухтара вывезли на заброшенную ферму (читать продолжение чудовищной истории).

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Состояние пса по-прежнему стабильно тяжелое. В Рязани его ждет очередная операция (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU