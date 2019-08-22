Рязанского пса Мухтара хотят забрать жить на Кипр
После нашумевшей статьи «Били вилами, потом пытались усыпить. Домашнего пса бросили умирать на ферме, но он выжил» на электронный адрес федеральной «КП» пришло письмо от женщины с острова Кипр, которая не просто решила забрать больного пса к себе, но и продолжить лечение.
«Меня зовут Татьяна. Я живу на Кипре. Прочла вашу статью от 18 августа про пса по имени Мухтар. Мы всей семьей решили забрать его к себе. Обо мне: у меня хороший дом, дружная семья, трое детей, три кота и одна собачка Тузик. Хотела бы узнать насчет транспортировки Мухтара. В каком он состоянии, сможет ли лететь? Все необходимые операции и лечение я проведу здесь», - говорится в письме.
Все контакты Татьяны мы передали директору Городской службы по контролю за безнадзорными животными Марине Селезневой, но о транспортировке животного пока речь идти не может.
Мухтара готовят к поездке в Москву на МРТ. Фото Марины Селезневой.
- Боюсь, что при сегодняшнем состоянии здоровья Муха просто не переживет перелет, - говорит зоозащитница. - Мы боимся его даже в Москву везти на МРТ позвоночника и головного мозга. Его очень серьезно готовят сейчас. Ему ведь 12 лет уже, оказывается. Плюс у него проблемы с сердцем, говоря по-русски, врачи обнаружили там паразитов.
Но желающие взять Мухтара жить к себе, по словам Марины Селезневой, есть. Люди пишут и звонят, судьба пса очень многим небезразлична.
Напомним, 16 августа директору Городской службы по контролю за безнадзорными животными Марине Селезневой поступил анонимный звонок от женщины, которая рассказала следующую историю.
Состояние Мухтара тяжелое, но он уже ест с аппетитом.
Жил домашний пес Мухтар. Когда охранял свой двор, сцепился с соседским псом. Хозяин второй собаки схватил вилы и стал их разнимать. Что случилось с его псом – неизвестно, но об Мухтара он вилы сломал. У животного напрочь разбита нижняя челюсть, а передняя лапа болталась как шланг.
После этого мужчина вызвал ветеринара, чтобы не помочь израненному псу, а усыпить. Врач что-то вколол, и с виду умершего Мухтара вывезли на заброшенную ферму (читать продолжение чудовищной истории).
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Состояние пса по-прежнему стабильно тяжелое. В Рязани его ждет очередная операция (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU