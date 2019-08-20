2019-08-20T13:08:32+03:00
Общество

Хозяева изувеченного Мухтара пытаются замять дело

Состояние пса по-прежнему стабильно тяжелое. В Рязани его ждет очередная операция
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Фото Марины Селезневой.Фото Марины Селезневой.
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Родственники хозяина пса Мухтара, которого изувечили в Сасовском районе, пытаются замять дело. Об этом сообщила на своей странице в соцсети директор рязанской Службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева.

« Поступили звонки от родственников «хозяина» Мухи, с просьбой дело как-то замять. От них поступило предложения заплатить даже. Доказательства есть. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать», - говорится в сообщении.

По словам Марины Селезневой, она уже написала заявление в полицию, а также направила обращение в Государственную Думу, депутатам Владимиру Бурматову и Елене Митиной, с просьбой поставить дело на контроль. Кроме того, женщина с сельскими и районными сасовскими чиновниками и поставила их в известность.

Фото Марины Селезневой.

Фото Марины Селезневой.

«Что касается здоровья Мухтара, то состояние пока без изменений. Мочевой по-прежнему не работает, кал не отходит. Повреждений позвоночника по рентгену нет. Сильная ЧМТ. Операцию на лапе пока откладывают, из-за общего состояния Мухтара», - пишет Марина.

Напомним, 16 августа директору Городской службы по контролю за безнадзорными животными Марине Селезневой поступил анонимный звонок от женщины, которая рассказала чудовищную историю.

Жил домашний пес Мухтар. По собачьим меркам уже взрослый – 6 лет. Когда охранял свой двор, сцепился с соседским псом. Хозяин второй собаки схватил вилы и стал их разнимать. Что случилось с его псом – неизвестно, но об Мухтара он вилы сломал. У животного напрочь разбита нижняя челюсть, а передняя лапа болталась как шланг (читать историю подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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