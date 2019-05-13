2019-05-13T11:26:08+03:00
Общество

В рязанском поселке на глазах хозяина застрелили хаски

Собака отбежала от него всего на сто метров
Мария БЛИНОВА
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В минувшую субботу, 11 мая, в поселке Сотницыно Сасовского района застрелили собаку породы Сибирский хаски. Как сообщает участник группы Сасово online, около трех часов дня хозяин гулял со своим четвероногим другом в нескольких километрах от населенного пункта.

Увидев отару овец, спущенная с поводка собака погнала их. Когда она отбежала от хозяина буквально на сотню метров, раздался выстрел.

По словам хозяина хаски, после происшедшего стрелявший – владелец отары – погрузил тело в машину и увез.

– Пешком было не догнать. Мы знаем этого человека, написано заявление в полицию, – говорится в сообщении члена семьи, потерявшей собаку.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Рязанской области, сейчас проводится проверка.

Фото: Размещено ВКонтакте владельцами собаки.

Фото: Размещено ВКонтакте владельцами собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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