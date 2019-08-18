Били вилами, потом пытались усыпить. Домашнего пса бросили умирать на ферме, но он выжил

Очередная чудовищная история издевательства над животными произошла в Рязанской области. На этот раз сигнал пришел из Сасовского района.

16 августа директору Городской службы по контролю за безнадзорными животными Марине Селезневой поступил анонимный звонок от женщины, которая рассказала следующую историю.

Жил домашний пес Мухтар. По собачьим меркам уже взрослый – 6 лет. Когда охранял свой двор, сцепился с соседским псом. Хозяин второй собаки схватил вилы и стал их разнимать. Что случилось с его псом – неизвестно, но об Мухтара он вилы сломал. У животного напрочь разбита нижняя челюсть, а передняя лапа болталась как шланг.

После этого мужчина вызвал ветеринара, чтобы не помочь израненному псу, а усыпить. Врач что-то вколол, и с виду умершего Мухтара вывезли на заброшенную ферму.

Но пес оказался жив. Спустя три дня он вернулся домой, пройдя много километров. Язык болтался, зубы висели вниз... Челюсть хрустела, лапа стала похожа на плеть. Очень крупный пес, в здоровом состоянии весивший 40 кг, исхудал, один глаз налился кровью.

Но пес вернулся домой, чтобы ему помогли.

Не тут-то было. Хозяева выпнули пса умирать на улицу. Помогли соседи. Они оттащили его к себе и позвонили в Рязань.

«Огромное спасибо моему мужу, который услышав эту историю, увидев мои слезы, и понимая, что пес сейчас там ужасно мучается, бросил все и поехал со мной. Три часа в пути – и мы у частного дома в глухой деревне. Там лежит Мухтар, — пишет на своей страничке Марина Селезнева. — Грязный, еле ворочает языком, облизывая выбитые зубы. Лапа болтается. Ему дико больно, но он лежит и смотрит.

С разбитой челюстью Мухтара увезли из рязанской глубинки в областной центр. Фото: Марина Селезнева.

Пришлось нести в машину на руках. Он только тяжело стонал. Не пытался даже рыкнуть. В машине лег, нервничал, но немного успокоившись, начал даже подремывать. Он понял, хотят помочь. Муха героически перенес дорогу до клиники. Я не забуду никогда его глаза».

Как позже написала директор Городской службы по контролю за безнадзорными животными, операция на челюсти Мухтара прошла успешно. Когда врач оперировал, то выяснилось, что пса кололи вилами прямо в рот, железными зубцами сломали челюсть….

Скоро предстоит еще одна операция, теперь уже на лапе. Там не все так страшно, перелом лучевой кости и локтя.

Врачи провели сложную операцию, чтобы восстановить челюсть пса. Фото: Марина Селезнева.

ВАЖНО!

Для тех, кто хочет помочь Мухтару либо другим собакам и кошкам, обращайтесь в Службу по контролю за безнадзорными животными.

«Мухтар переживет это, и забудет, как страшный сон. Мы найдем ему самый лучший дом. А этому недочеловеку воздастся по заслугам, я верю», - пишет Марина Селезнева.

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