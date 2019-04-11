2019-04-11T11:46:46+03:00
Происшествия

В рязанском Лесопарке нашли закопанную живьем собаку с петлей на шее

Сейчас животное находится на лечении в ветеринарной клинике
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Фото: «Бездомные животные в Рязани».Фото: «Бездомные животные в Рязани».
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Вечером 10 апреля в рязанском Лесопарке нашли закопанную живьем собаку, сообщается в группе «Бездомные животные».

«Только что позвонили и сказали, что в Лесопарке нашли закопанную собаку. Она еле живая, на шее была затянута веревка», — говорится в сообщении.

Как рассказали очевидцы, собаку нашел мужчина, который заметил торчащий из-под земли нос.

В настоящее время животное находится в ветеринарной клинике. Волонтеры ищут место для передержки собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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