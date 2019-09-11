2019-09-11T11:07:04+03:00
Общество

В громкой истории об изувеченном псе Мухтаре полиция не нашла состава преступления

Участковый отказал в уголовном деле, потому что не дозвонился до хозяина собаки
Сергей ЛАЗУТИН
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Фото: Марина СЕЛЕЗНЕВА.Фото: Марина СЕЛЕЗНЕВА.
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Полиция отказала в возбуждении уголовного дела об изувеченном псе Мухтаре. Хозяин, как рассказывают очевидцы, избил питомца вилами (хотя сам он это отрицает), а потом с помощью ветеринара попытался усыпить, но пес выжил.

История получила широкую огласку, вызвала волну негодования, хотя, как убедился корреспондент «Комсомолки», в селе Гавриловском, где все произошло, такое отношение к животным мало кого возмущает. Зато самого хозяина искренне удивило, что кто-то может тратить большие деньги на лечение пса.

«Проведя проверку», участковый из отдела УМВД по Октябрьскому району Рязани, куда подали заявление зоозащитники, написал в постановлении «состав преступления отсутствует». Причем, как следует из документа, вывод был сделан не на основе анализа конкретных фактов, а потому что сотрудник полиции… не дозвонился до хозяина пса, чтобы его опросить. Причем сам Николай, которого заподозрили в жестоком обращении с животными, рассказывал, что уже давал показания, и ему даже сулили штраф.

Теперь зоозащитники, как сообщает Cлужба по контролю за безнадзорными животными, намерены обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела.

Участковый пишет, что не дозвонился до хозяина собаки, потому и не нашел состава преступления.

Участковый пишет, что не дозвонился до хозяина собаки, потому и не нашел состава преступления.

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Хозяева изувеченного Мухтара пытаются замять дело

Зоозащитница Марина Селезнева сообщала о звонках от родственников хозяина Мухтара. По ее словам, он даже предлагал деньги. (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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