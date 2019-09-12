В Рязани организовали флешмоб с требованием наказать хозяина Мухтара

СЕГОДНЯ 16:02 2019-09-12T16:02:19+03:00

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В Рязани зоозащитники организовали в социальных сетях флешмоб «Требую наказать преступника» с тегом #мухтаризсасово. Как видно из названия, главное требование неравнодушных граждан – наказать жителя Сасовского района, который в середине августа изувечил пса Мухтара.

Фото: Cлужба по контролю за безнадзорными животными.

Напомним, полиция отказалась возбуждать уголовное дело по невероятной причине — участковый не смог дозвониться до хозяина собаки, а поэтому нет и состава преступления. Хотя, корреспондент «Комсомолки» не только встретился с мужчиной, но и получил от него комментарии.

Фото: Cлужба по контролю за безнадзорными животными.

«Давайте покажем, что нас много и не удастся в этот раз отмахнуться! Защитим Мушку!» - написала директор Службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева.

Фото: Cлужба по контролю за безнадзорными животными.

ИСТОЧНИК KP.RU