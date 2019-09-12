В Рязани организовали флешмоб с требованием наказать хозяина Мухтара
В Рязани зоозащитники организовали в социальных сетях флешмоб «Требую наказать преступника» с тегом #мухтаризсасово. Как видно из названия, главное требование неравнодушных граждан – наказать жителя Сасовского района, который в середине августа изувечил пса Мухтара.
Фото: Cлужба по контролю за безнадзорными животными.
Напомним, полиция отказалась возбуждать уголовное дело по невероятной причине — участковый не смог дозвониться до хозяина собаки, а поэтому нет и состава преступления. Хотя, корреспондент «Комсомолки» не только встретился с мужчиной, но и получил от него комментарии.
Фото: Cлужба по контролю за безнадзорными животными.
«Давайте покажем, что нас много и не удастся в этот раз отмахнуться! Защитим Мушку!» - написала директор Службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева.
Фото: Cлужба по контролю за безнадзорными животными.
ИСТОЧНИК KP.RU