Полиция возбудила уголовное дело против хозяина изувеченного пса Мухтара
«Делу Мухтара» все-таки дали ход. Жителя села Гавриловское Сасовского района, изувечившего собаку, подозревают в жестоком обращении с животными.
Пресс-служба УМВД по Рязанской области официально сообщает, что 49-летний мужчина палкой нанес животному травмы нижней челюсти и сломал ей переднюю лапу. Теперь, когда история получила еще более широкую огласку, полицейские усмотрели в этих действиях признаки преступления.
Напомним, ранее участковый отказал в возбуждении уголовного дела, потому что… не дозвонился до хозяина Мухтара. Зоозащитники обжаловали это решение в прокуратуру, а возмущенная общественность даже запустила флешмоб, требуя наказать антигероя.
Подозреваемому грозит штраф до 80 тысяч рублей. Статья предусматривает и другие наказания вплоть до лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сасовец, изувечивший своего пса: Мухтар мне снится каждую ночь
В селе, где животных принято не лечить, а убивать, стали травить единственную женщину, которая заступилась за раненую собаку. (ПОДРОБНОСТИ)
ИСТОЧНИК KP.RU