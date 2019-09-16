Полиция возбудила уголовное дело против хозяина изувеченного пса Мухтара

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-16T13:10:29+03:00

К счастью, пес вовремя попал в заботливые руки ветеринаров. Фото: Cлужба по контролю за безнадзорными животными г. Рязань

Перед этим участковый написал отказ, потому что… не дозвонился до антигероя резонансной истории

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«Делу Мухтара» все-таки дали ход. Жителя села Гавриловское Сасовского района, изувечившего собаку, подозревают в жестоком обращении с животными.

Пресс-служба УМВД по Рязанской области официально сообщает, что 49-летний мужчина палкой нанес животному травмы нижней челюсти и сломал ей переднюю лапу. Теперь, когда история получила еще более широкую огласку, полицейские усмотрели в этих действиях признаки преступления.

Напомним, ранее участковый отказал в возбуждении уголовного дела, потому что… не дозвонился до хозяина Мухтара. Зоозащитники обжаловали это решение в прокуратуру, а возмущенная общественность даже запустила флешмоб, требуя наказать антигероя.

Подозреваемому грозит штраф до 80 тысяч рублей. Статья предусматривает и другие наказания вплоть до лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU