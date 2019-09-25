Директором школы №60 стал Геннадий Лескин

СЕГОДНЯ 16:15 2019-09-25T16:15:17+03:00

Ранее чиновник был одним из руководителей управления образования Рязани

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Директором школы №60 в Рязани стал Геннадий Лескин. О кадровом изменении говорится на сайте учреждения.

Напомним, прежний директор Валерий Андреев уволился после внезапных проверок всех школ со стороны вице-губернатора Игоря Грекова. Родители учеников вступились за директора, писали обращения к областным властям, но бесполезно.

Отметим, что ранее Геннадий Лескин трудился в должности заместителя начальника управлении образования администрации Рязани, в том числе – исполнял обязанности начальника управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU