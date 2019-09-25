Директором школы №60 стал Геннадий Лескин
Директором школы №60 в Рязани стал Геннадий Лескин. О кадровом изменении говорится на сайте учреждения.
Напомним, прежний директор Валерий Андреев уволился после внезапных проверок всех школ со стороны вице-губернатора Игоря Грекова. Родители учеников вступились за директора, писали обращения к областным властям, но бесполезно.
Отметим, что ранее Геннадий Лескин трудился в должности заместителя начальника управлении образования администрации Рязани, в том числе – исполнял обязанности начальника управления.
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ИСТОЧНИК KP.RU