2019-09-25T16:15:17+03:00
Общество

Директором школы №60 стал Геннадий Лескин

Ранее чиновник был одним из руководителей управления образования Рязани
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Фото: ГТРК "Ока".Фото: ГТРК "Ока".
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Директором школы №60 в Рязани стал Геннадий Лескин. О кадровом изменении говорится на сайте учреждения.

Напомним, прежний директор Валерий Андреев уволился после внезапных проверок всех школ со стороны вице-губернатора Игоря Грекова. Родители учеников вступились за директора, писали обращения к областным властям, но бесполезно.

Отметим, что ранее Геннадий Лескин трудился в должности заместителя начальника управлении образования администрации Рязани, в том числе – исполнял обязанности начальника управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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