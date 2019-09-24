Рязанский детсад обязал родителей сдавать деньги на ремонт и благоустройство

СЕГОДНЯ 06:40 2019-09-24T06:44:27+03:00

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Один из детсадов Михайловского района включил в локальные документы положение, обязывающее родителей помогать дошкольному учреждению. Это стало известно, после прокурорской проверки.

Установлено, что локальные актами МОУ «Родничок» закреплена функция оказания помощи, «направленной на развитие детского сада, укрепление материально-технической базы, благоустройство и ремонт его помещений, детских площадок и территории, привлечения шефской помощи заинтересованных организаций для финансовой поддержки учреждения».

Вместе с тем, указывает прокуратура, материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений относится к исключительной компетенции детского сада.

Таким образом, с учетом того, что внесение пожертвований детскому садику – дело абсолютно добровольное, прокуратура Михайловского района принесла протесты на нормы локальных актов о родительском комитете.

По результатам их рассмотрения правовой акт приведен в соответствие с законом. Из него исключили обязанности родителей вносить деньги на развитие детского сада.

Отметим, что сейчас данная функция в документе детсада «Родничок» звучит так: «Родительское собрание принимает решение об оказании помощи, направленной на развитие учреждения, совершенствование педагогического процесса в учреждении».

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ИСТОЧНИК KP.RU