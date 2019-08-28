2019-08-28T16:38:23+03:00
Общество

Чиновники ответили на жалобу о поборах в рязанских школах

В министерстве образования сообщили, что учебные заведения имеют право привлекать внебюджетные деньги
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26 августа на странице губернатора Николая Любимова появилось сообщение о том, что на подготовку к новому учебному году направлено 491 млн рублей. На эти деньги отремонтировали школы, обновили компьютерную технику и лабораторное оборудование, а также полностью обеспечили учеников бесплатными учебниками.

Сразу под постом главы региона появился короткий, но конкретный комментарий: «Поборы в школах кончатся когда-нибудь?»

Спустя два дня министерство образования Рязанской области ответило на вопрос подписчика:

«Школа имеет право привлекать внебюджетные источники финансирования и расходовать их на укрепление материально-технической базы и другие нужды. Основным критерием привлечения благотворительной помощи является принцип добровольности. В сборе добровольных пожертвований ни администрация, ни учителя участия не принимают», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президентское управление по противодействию коррупции и Генпрокуратура РФ провели совместную министерства образования Рязанской области и выяснили, что чиновники, получая информацию от родителей о поборах, вместо реальных проверок отвечало отписками, в которых называло это «благотворительными взносами» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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