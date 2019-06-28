Генпрокуратура РФ: рязанские министры необоснованно увеличили себе зарплату

СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-28T15:24:57+03:00

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Президентское управление по противодействию коррупции и Генпрокуратура РФ, как сообщает пресс-служба последней, провели совместную проверку в органах государственной власти Рязанской области. Вскрылось множество нарушений. Одно из них: министры необоснованно увеличили себе зарплату – самостоятельно установили повышенную надбавку за особые условия гражданской службы.

Кроме того, министерство образования и молодежной политики, получая информацию от родителей о поборах в школах по инициативе директоров, вместо реальных проверок отвечало отписками, в которых называло это «благотворительными взносами». Но не только в данном случае с обращениями граждан поступали неподобающе. Например, информация о злоупотреблении полномочиями и коррупционных преступлениях со стороны чиновников не передавалась в правоохранительные органы.

Неполными были перечни должностей, на которых управленцы должны отчитываться о доходах, служащие не уведомляли работодателей о возможных конфликтах интересов, подведомственные организации не принимали меры по противодействию коррупции… И это далеко не все претензии, возникшие у федеральных ревизоров.

При этом прокуроры отметили, что вынесенные в марте губернатору Николаю Любимову и руководителям органов власти представления об устранении нарушений удовлетворены. К дисциплинарной ответственности привлекли 20 должностных лиц: 12 министров, 3 замминистра, 4 аппаратчика, замначальника отдела минтранса.

ИСТОЧНИК KP.RU