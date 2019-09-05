2019-09-05T18:12:01+03:00
Общество

Родители учеников школы №60 вступились за директора

Комментарии появляются под записью нашумевшего доклада вице-губернатора Игоря Грекова
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Валерия Андреева (слева) охарактеризовали как активного, целеустремленного и справедливого директора.Валерия Андреева (слева) охарактеризовали как активного, целеустремленного и справедливого директора.
Изменить размер текста:

Родители учеников школы №60 вступились за директора Валерия Андреева, об увольнении которого «Комсомолка» узнала 5 сентября. Ранее образовательное учреждение осмотрел вице-губернатор Игорь Греков и привел его в качестве одного из негативных примеров. Не в пользу 60-й в глазах управленца оказалось сравнение с соседней 61-й.

После нашумевшего доклада Грекова под записью мероприятия появился комментарий от лица родителей учеников:

- Мы знаем его [Андреева] как ответственного и старательного человека, способного с таким завидным стремлением отдаваться своей работе, невзирая на недосыпание, хлопоты и постоянные проказы детей. С его приходом школа стала расцветать. Территория и здание школы преобразились, - пишет рязанка Олеся Никифорова. - Очень просим вас, уважаемый Николай Викторович, оставить активного, целеустремленного, справедливого директора.

Также пользователи соцсетей продолжают вступаться за Романа Волкова, который вынужден был уйти из школы №50. При этом вице-губернатор настоял на том, что анализ деятельности руководителей был объективным и учитывал как хозяйственные аспекты, так и учебные результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24