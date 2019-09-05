СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-05T18:12:01+03:00

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Родители учеников школы №60 вступились за директора Валерия Андреева, об увольнении которого «Комсомолка» узнала 5 сентября. Ранее образовательное учреждение осмотрел вице-губернатор Игорь Греков и привел его в качестве одного из негативных примеров. Не в пользу 60-й в глазах управленца оказалось сравнение с соседней 61-й.

После нашумевшего доклада Грекова под записью мероприятия появился комментарий от лица родителей учеников:

- Мы знаем его [Андреева] как ответственного и старательного человека, способного с таким завидным стремлением отдаваться своей работе, невзирая на недосыпание, хлопоты и постоянные проказы детей. С его приходом школа стала расцветать. Территория и здание школы преобразились, - пишет рязанка Олеся Никифорова. - Очень просим вас, уважаемый Николай Викторович, оставить активного, целеустремленного, справедливого директора.

Также пользователи соцсетей продолжают вступаться за Романа Волкова, который вынужден был уйти из школы №50. При этом вице-губернатор настоял на том, что анализ деятельности руководителей был объективным и учитывал как хозяйственные аспекты, так и учебные результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU