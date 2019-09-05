В Рязани покинул должность директор еще одной школы

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-05T12:57:12+03:00

Валерий Андреев и Юлия Рокотянская на Дне знаний в 60 школе.

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Директор рязанской общеобразовательной школы №60 в Московском районе покинул свою должность. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказали родители учеников и приватно подтвердили в самом учебном заведении.

Валерий Андреев работал директором с сентября 2016 года. В мае у него должен был закончиться контракт, но удержаться на должности, судя по всему, Валерий Владимирович не смог.

- 2 сентября наш директор присутствовал на торжественной линейке, поздравлял школьников и родителей, выступал с напутственными словами, - рассказала мама одного из старшеклассников. - Мероприятие посетила также глава Рязани Юлия Рокотянская, которая является выпускницей нашей школы.

Но с 4 сентября, по рассказам родителей и педагогического состава, Валерий Андреев уже не появился на работе. По официальной версии, в настоящий момент он находится в отпуске, и сейчас обязанности директора исполняет Лидия Райская.

5 сентября работу учебного заведения резкой критике подверг вице-губернатор Игорь Греков. Он сообщил, что, побывав в этой и соседней 61 школе, увидел между ними колоссальную разницу:

- 61-я школа – чистая, все покрашено, все сделано… и в ужасном состоянии 60-я. Причем деньги выделены и выделяются одинаковые. Я директора спрашиваю: почему так? А он мне ответил, что 61-я школа построена на год раньше.

Напомним, сразу после линейки 2 сентября стало известно об уходе с должности директора школы 50 Романа Волкова - он написал заявление об увольнении по собственному желанию. По слухам же, увольнение руководителя учебного заведения также связано с недовольством состоянием школы Игоря Греков.

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ИСТОЧНИК KP.RU