2019-09-05T12:57:12+03:00
Общество

В Рязани покинул должность директор еще одной школы

Об этом «Комсомолке» рассказали родители учеников
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Валерий Андреев и Юлия Рокотянская на Дне знаний в 60 школе.Валерий Андреев и Юлия Рокотянская на Дне знаний в 60 школе.
Изменить размер текста:

Директор рязанской общеобразовательной школы №60 в Московском районе покинул свою должность. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказали родители учеников и приватно подтвердили в самом учебном заведении.

Валерий Андреев работал директором с сентября 2016 года. В мае у него должен был закончиться контракт, но удержаться на должности, судя по всему, Валерий Владимирович не смог.

- 2 сентября наш директор присутствовал на торжественной линейке, поздравлял школьников и родителей, выступал с напутственными словами, - рассказала мама одного из старшеклассников. - Мероприятие посетила также глава Рязани Юлия Рокотянская, которая является выпускницей нашей школы.

Но с 4 сентября, по рассказам родителей и педагогического состава, Валерий Андреев уже не появился на работе. По официальной версии, в настоящий момент он находится в отпуске, и сейчас обязанности директора исполняет Лидия Райская.

5 сентября работу учебного заведения резкой критике подверг вице-губернатор Игорь Греков. Он сообщил, что, побывав в этой и соседней 61 школе, увидел между ними колоссальную разницу:

- 61-я школа – чистая, все покрашено, все сделано… и в ужасном состоянии 60-я. Причем деньги выделены и выделяются одинаковые. Я директора спрашиваю: почему так? А он мне ответил, что 61-я школа построена на год раньше.

Напомним, сразу после линейки 2 сентября стало известно об уходе с должности директора школы 50 Романа Волкова - он написал заявление об увольнении по собственному желанию. По слухам же, увольнение руководителя учебного заведения также связано с недовольством состоянием школы Игоря Греков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатора попросили восстановить в должности директора рязанской школы №50

С такой инициативой к Николаю Любимову рязанцы обратились в социальных сетях (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязань приехали 40 автобусов с кондиционерами, видеокамерами и Wi-Fi
«Почему туда не хотят идти?» Вице-губернатор объяснил увольнение директора школы №50
Вице-губернатор предложил начальнику управления образования Рязани покинуть свою должность
В райцентре Рыбное ВАЗ-2110 сбил мужчину
Ряжский лесник развел наивного предпринимателя
Бывший капитан ХК «Рязань» сменил клуб в КХЛ
Экс-курсант рязанского училища ВДВ должен родному вузу более 460 тыс рублей
Любой хоккейный болельщик сможет задать вопрос руководству «Рязани»
В Рязани закроют два последних киоска проездных билетов
В Рязани не смогли установить личность насмерть сбитого пешехода
На улицах Рыбного выгуливают циркового медведя
На пяти улицах Рязани на весь день отключат холодную воду
Власти Рязани рассказали, сколько потратят денег на «Новогоднюю столицу»
Кинофильм «Сторож», снимавшийся в Рязани, представят 24 октября
Началось благоустройство Зеленого театра в центральном парке Рязани
Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин откроет новую приемную
Детей в рязанском лагере кормили продуктами с пальмовым маслом
Губернатора попросили восстановить в должности директора рязанской школы №50
Владельцам электромобилей дали право на бесплатные парковки в Рязани