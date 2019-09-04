2019-09-04T17:29:41+03:00
Общество

Детей в рязанском лагере кормили продуктами с пальмовым маслом

Прокуратура подвела итоги летней оздоровительной кампании в Сапожковском районе
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Для детей приготовили мучное кондитерское изделие в глазури с пальмовым маслом.Для детей приготовили мучное кондитерское изделие в глазури с пальмовым маслом.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сапожковская прокуратура подвела итоги летней оздоровительной кампании, которую организовали на территории района. По информации ведомства, проверки прошли еще перед началом летних каникул.

Так, после проверки пищеблока одного из учреждений, установлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

- инвентарь не промаркирован;

- столовая посуда со сколами;

- дезинфицирующие средства просрочены;

- отсутствие сопроводительных документов.

Кроме того, на пищеблоке находился компот из сухофруктов без ярлыка производителя, а для детей приготовили мучное кондитерское изделие в глазури с пальмовым маслом. Хлеб же для питания детей доставляли в коробке из-под яиц.

По данным фактам прокурор в адрес начальника лагеря внес представление, а заведующую столовой привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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