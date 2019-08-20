Мечтали о Сочи, а попали в Рязань: кто заставил иркутских подростков поднять шум на всю страну?

9 августа из пострадавшего от наводнения Нижнеудинска Иркутской области в рязанский лагерь «Лесная сказка» привезли 179 детей. Буквально через три дня в социальных сетях появились видеозаписи, на которых подростки запечатлели весь «лесной ад». Юным сибирякам и сопровождающим их педагогам не понравились обшарпанные стены, холодная вода, сломанная мебель, протекающие трубы и шторы вместо дверей.

- Знаете, вот идет цунами, смывает все на пути, хватаешь детей и бежишь найти хотя бы крышу над головой, и вот такая ночлежка. Такие условия нам предоставили. Родители мне писали: «Вы нас, Людмила Анатольевна, везли в «Лесную сказку», а привезли в «Лесной ад», - именно так прокомментировала иркутскому ТВ ситуацию в оздоровительном лагере сопровождающий воспитатель, замдиректора по учебно-воспитательной работе школы №12 Нижнеудинска Людмила Булавина. По словам педагога, только после того как видео распространилось в соцсетях, на территорию лагеря приехала техника для облагораживания территории. Но родители потребовали вернуть детей домой или перевезти в другое место.

«Комсомолка» побывала в Сасовском районе, чтобы своими глазами увидеть и оценить условия, в которые попали дети из пострадавшего от наводнения Нижнеудинска.

«Мы вам рады! Мы вас любим!» Растяжка с такой надписью над центральными воротами лагеря встречала детей в течение всего лета. Но в любви усомнились только дети и взрослые из Нижнеудинска.

РАЗДЕТЫЕ ДЕТИ ИЗ СИБИРИ

Лагерь «Лесная сказка» расположен в сосновом лесу в полутора километрах от села с красивым названием Мыс Доброй Надежды. В 70-х годах прошлого века лагерь находился на балансе сасовского станкостроительного завода. Сейчас это ООО «ДООЦ «Лесная сказка» - частная коммерческая организация, где учредителем является предприниматель Сергей Суриков, а директором лагеря его мама - Маргарита Михайловна.

Внешне территория с щитовыми домиками, бассейном и спортплощадками напоминает типичный пионерский лагерь советских времен. Даже бреши в заборе по всему периметру заделаны каркасами старых пружинных кроватей. Скрипят сосны, стучат дятлы да бегают жирные ящерицы - кажется, только напрочь избалованным детям может что-то не понравиться... Но, попробуем разобраться.

Бреши в заборе по всему периметру заделаны каркасами старых пружинных кроватей.

- 7 августа мы проводили третью смену, - рассказывает директор лагеря «Лесная сказка» Маргарита Сурикова. - Никаких нареканий и жалоб не было, все как всегда. Сразу принялись все отмывать и убираться. А после того как в Иркутскую область приехал наш президент Владимир Путин, мне позвонила Маргарита Андреевна Островская (начальник отдела по вопросам организации оздоровления и летнего отдыха детей минсоцразвития Иркутской области - Ред.) и сказала, что хочет детей из затопленного Нижнеудинска привезти к нам.

По словам директора, ее лагерь, наряду с другими, выставлен в областном реестре по летнему оздоровительному отдыху детей. Рязанские власти выслали своим иркутским коллегам список лагерей, которые смогли бы принять ребят - «Чайка», «Сатурн», «Прометей», ну и «Лесная сказка». Именно последний устроил иркутян, в первую очередь, по цене - 14 тысяч рублей за одну путевку.

Жирные ящерицы...

- Я Островской рассказала обо всем, от и до... Причем сразу предупредила, что у меня не Сочи, а обыкновенный лагерь советских времен, - продолжает Маргарита Михайловна. - Она спросила, есть ли для малышей туалеты и душ. Сказала, что есть, и предупреждала всех, с кем контактировала: «Погода у нас очень холодная стоит, что обязательно нужна теплая одежда». Меня заверили - все будет. Но в итоге дети приехали раздетые.

Как сообщил «Комсомолке» источник в областном правительстве, когда в региональном министерстве образования узнали, что дети поедут в «Лесную сказку», то тут же стали звонить в Иркутск - просили не привозить детей, описали все условия, что лагерь частный, государством не финансируется. Но сибиряки заверили: нам главное душевный прием. Более того, рязанцы предлагали и другие лагеря, правда, там могли взять только по 30-40 человек. Но иркутянам захотелось поселить всех сразу в один, плюс устроила цена. Устроило все и директора лагеря, четвертую смену она не планировала, а тут разом - более 2,5 млн рублей за 21 день (14 тысяч рублей на одного ребенка).

Фото "КП-Рязань".

ЕСЛИ БЫ НЕ ВЗРОСЛЫЕ, БЫЛО БЫ ВСЕ НОРМАЛЬНО

Прибывшие в Сасово нижнеудинские дети с сопровождающими воспитателями с самого начала выглядели недовольными.

- Да они из вагона уже вышли смурные, - говорит Маргарита Михайловна. - Им там сказали, что они едут в Рязань, чуть ли не в пятизвездочный отель. Они хотели или в центр Рязани, или в Сочи, а их привезли в Сасово. Их всех там самих обманули - и детей, и взрослых.

Здесь стоит указать, что многие дети и подростки из затопленных поселков и городов Иркутской области действительно уехали отдыхать на черноморское побережье. Счастливые ребята высылали по мессенджерам своим землякам в «Лесную сказку» снимки из Сочи, а те в ответ - «адские лагерные условия».

Внешне территория с щитовыми домиками, бассейном и спортплощадками напоминает типичный пионерский лагерь советских времен.

- Вот они сняли лейки в душе и сфотографировали. Потом один мальчик пришел ко мне и сказал: «Нет лейки», - вспоминает директор лагеря. - А я прекрасно знаю, что они там все до единой были. Я сказала ему, если в течение 15 минут лейки не вернутся на место, я вызываю полицию. Лейки вернулись... Потом вырвали раковину и тоже сфотографировали. Все целенаправленно делалось, чтобы негативная информация ушла в Иркутск. Причем, все делалось под предводительством взрослых, которые руководили 15-16-летними подростками. А остальные дети пели, развлекались и участвовали во всех мероприятиях.

Футбольное поле и спортивная площадка находятся в ста метрах от лагеря. Фото "КП-Рязань".

По словам руководителя лагеря, из 179 человек подавляющее большинство были вполне нормальными, обычными детьми. Кто-то в первые дни плакал, скучал по родителям, дому, но потом стали постепенно привыкать. Если бы никто из взрослых их не подогревал, то все было бы нормально.

- Вот все пишут, что у меня и то неправильно, и это... Но у меня результаты всех анализов от Роспотребнадзора говорят, что все хорошо, ни единого замечания нет, - продолжает Маргарита Михайловна. - Да, сетка на окне порвалась, на мусорном ведре крышки не было... Но это разве замечания? У меня все живы и здоровы! Все три смены детвора пела, пищала от восторга и уезжала со слезами. Я 35 лет на этом месте, у меня третье поколение детей приезжает, и вот нужно было так все вывернуть наизнанку. При мне сидела министр из Иркутска и звонила своему губернатору, докладывала. Так вот она прямо сказала, что вокруг Иркутска пять таких лагерей как наш - не лучше и не хуже.

ЗАЛОЖНИКИ СИТУАЦИИ

В том, что весь скандал в «Лесной сказке» поднялся по инициативе взрослых, уверена и уполномоченный по правам ребенка Рязанской области Екатерина Мухина.

- В один из приездов в лагерь захожу в домик. Дети сидят и рисуют, - рассказывает Екатерина Борисовна. - Спрашиваю, как отдыхается? Плохо! А что случилось? И вот одна девочка по имени Софья, ученица 6-го класса прямо так и сказала: «У меня матрац весь описан, а наволочка такая, что на ней спать невозможно». Пришли к ней в домик, показывает свою постель. Смотрю матрац, но никаких следов не видно. А она мне: «А вы понюхайте, чем он пахнет». Знаете, я понюхала. У меня с обонянием все хорошо, но я ничего не почувствовала. Ну зачем говорить то, чего нет? А она мне в ответ как по бумажке: «Почему вы так спокойны, мы же дети. Разве так можно с детьми обращаться?» Это мне говорит ученица 6-го класса.

Сейчас в «Лесной сказке» находится только охрана, которая всячески защищает «пожилую хозяйку» лагеря. А журналистов на территорию больше не пускают, хватит..

- Я ее успокоила, давай, говорю, наволочку посмотрим, - продолжает детский омбудсмен. - Да, постельное белье уныло-серого цвета. Ну пусть не белого, но хотя бы голубенького, пожизнерадостнее можно было бы, наверное, найти. А тут еще и солнца нет на улице, в домик заходишь - и ничего светлого нет. Посмотрели наволочку, нашли пятнышко. Показалось, что это когда-то убили комара. Да, именно это место не отстиралось... Но ничего смертельного. Смотрю, на столе лежит печенье. То самое, которое они выбрасывали в мусорку, якобы потому что они плесневелые. То самое? Да. Съедаю две штучки - абсолютно хорошее, никакой плесени.

По словам омбудсмена, после того как в социальных сетях появились ролики из лагеря, все рязанские службы сработали оперативно. Глава администрации Сасова Евгения Рубцова и глава Сасовского района Сергей Макаров купили детям теплую одежду, потому что почти все приехали в шортиках и футболках. После обеда в каждый домик завозили по огромной корзине с фруктами, усилили питание.

Спортплощадка выглядит унылой и заброшенной. Фото "КП-Рязань".

- Мы все стали заложниками этой ситуации. Но если брать в общем, то в первую очередь пострадали все-таки дети, - считает Екатерина Борисовна. - Ведь большинству из ребятишек понравилось в лагере. Когда мы их провожали, очень многие ко мне подходили и спрашивали: «Можно мы тут еще останемся?» Нет, говорю, ваши сопровождающие решили вернуться назад. Бесконечно жаль детей. Педагоги, конечно, приложили руку. Ехали из Сибири больше трех суток. Для них такую хорошую программу подготовили, поездки в Ледовый дворец, экскурсии. Очень плохо, что так получилось.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Консультант управления образования администрации Нижнеудинского района Иркутской области Любовь Калачникова:

- Вопросом размещения детей в Рязанской области занималось министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Это были не путевки, а именно размещение детей, попавших в зону наводнения.

- Директор лагеря «Лесная сказка» предупреждала вас о том, что в Рязани холодно и детям необходимо дать с собой теплые вещи?

- Она единственное что сказала: «Вы же понимаете, что у нас не «Артек»? Я ей ответила: «Конечно, у нас такой же лагерь в Нижнеудинском районе - «Заря». Да, он тоже не «Артек». Но я спросила у нее, есть ли в лагере горячая вода? Она сказала, что и горячая вода есть, и условия хорошие, и размещение по 4-6 человек в домиках, бассейн работает. Ту же информацию она говорила и нашим руководителям образовательных организаций. А оказалось, что наша «Заря» в сто раз лучше, по сравнению с «Лесной сказкой» просто пятизвездочный отель.

План лагеря "Лесная сказка".

- А про теплую одежду она говорила вам? Якобы почти все дети приехали в шортиках и футболочках...

- Все 179 детей приехали в шортиках и футболочках? Это неверно. Вы можете посмотреть фотографии, когда детей встречают на вокзале в Рязанской области, и увидеть, что они одеты в теплые кофточки, курточки. Вы посмотрите, как они стоят возле автобусов, ну что, их прямо по приезду на вокзале одели? У нас Сибирь, мы не можем отправлять детей в майках и шортах. Ну, может у кого-то не было дождевика, а теплые кофты были у всех. А дети есть дети, может, кто-то и брал вещи, которые им там купили. Но я не готова это обсуждать, потому что не знаю, что им там выдавали, но теплые вещи они с собой брали. Мы даже родителям говорили, куда же вы такие сумки им большие даете... Но они справедливо заметили, что дети должны вернуться в конце августа, когда у нас уже будет холодно.

- Сейчас дети, которым не удалось отдохнуть в Рязанской области, где находятся?

- Вот буквально в субботу (17 августа) из этих ребятишек 100 человек уехали в Крым, в Евпаторию, в лагерь «Орленок». Это было решение родителей, они хотели, чтобы дети все-таки отдохнули. Написали заявление, прошли комиссию. Сейчас они в пути.

- За счет областного бюджета?

- Не могу сказать, но точно не за счет родителей. По остальным 79 детям мы сейчас определяемся, но никого мы обижать не будем.

СКАЗАНО

Губернатор Рязанской области Николай Любимов:

- Хотелось бы принести извинения детям от имени всех взрослых, которые должны за это отвечать. Мы были поставлены в известность за день до приезда. И было уже сложно что-то поправить. Но на будущее нам необходимо менее формально реагировать на такие вопросы.

Кроме того, дети приехали в Рязанскую область в легкой одежде во время похолодания, и, скорее всего, рассчитывали на отдых в южных регионах.

Считаю, что сработали все очень оперативно. Было сделано все для того, чтобы дети чувствовали как можно меньше неудобств и отсутствие заботы. Для детей развернули палаточный городок МЧС, приобрели теплые вещи, организовали медицинскую помощь, культурную программу.

Я сам был на связи круглосуточно. Хочу поблагодарить всех за человеческое отношение, слаженную, четкую работу: региональные министерства, руководство Сасовского района, УМВД, главное управление МЧС, прокуратуру. Всех неравнодушных людей, которые приехали в лагерь и на месте старались эту ситуацию исправить как можно быстрее.

Фото "КП-Рязань".

КОМПЕТЕНТНО

Следственное управление СК России по Рязанской области по сообщениям в СМИ об антисанитарных условиях в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка» организовали процессуальную проверку. Следователи проводят полный комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, в том числе на наличие в действиях должностных лиц признаков преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ («Халатность»).