Начальник управления образования не посмел ослушаться вице-губернатора
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что 5 сентября на встрече директоров рязанских школ с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и вице-губернатором Игорем Грековым последний предложил уйти с занимаемой должности начальнику управления образования Рязани Алексею Зимину.
Поводом для такого резкого заявления стали выявленные сразу в нескольких школах перед началом нового учебного года нарушения и недостатки.
Алексей Александрович не стал противоречить воле вице-губернатора. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе администрации Рязани, Зимин 5 сентября написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Информация о лице, назначенном исполнять обязанности начальника управления, пока не появилась.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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