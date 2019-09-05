Начальник управления образования не посмел ослушаться вице-губернатора

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-05T17:48:06+03:00

Алексей Зимин написал заявление об увольнении по собственному желанию

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что 5 сентября на встрече директоров рязанских школ с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и вице-губернатором Игорем Грековым последний предложил уйти с занимаемой должности начальнику управления образования Рязани Алексею Зимину.

Поводом для такого резкого заявления стали выявленные сразу в нескольких школах перед началом нового учебного года нарушения и недостатки.

Алексей Александрович не стал противоречить воле вице-губернатора. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе администрации Рязани, Зимин 5 сентября написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Информация о лице, назначенном исполнять обязанности начальника управления, пока не появилась.

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Список огласил вице-губернатор Игорь Греков (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU