В Рязани к «группе риска» отнесли семь рязанских школ

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-05T17:04:19+03:00

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Собрав директоров школ города Рязани, вице-губернатор Игорь Греков назвал учреждения, попавшие в «группу риска». Список составила команда областного правительства после проверок готовности к учебному году.

Среди семи отстающих не названы школы №50 и №60, где директора уже были вынуждены покинуть свои должности. Особое беспокойство у чиновников вызвало положение дел в образовательных организациях под номерами 22, 34, 40, 45, 66, 53 и 75. Также присмотреться Греков призвал к школам №№31, 37, 57, 62 и 67.

Из доклада вице-губернатора следует, что при оценке учитывалась как хозяйственная, так и учебная составляющие, в том числе состояние помещений, территории, результаты ЕГЭ и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU